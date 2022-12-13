Системы жизнеобеспечения в Москве работают в обычном режиме в непогоду

Фото: Официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве системы отопления, газо-, энерго- и водоснабжения работаю в обычном режиме, несмотря на ледяной дождь и резкие перепады температур, сообщили в телеграм-канале городского хозяйства.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады префектур и инженерных компаний. Также в столице в усиленном режиме работают коммунальщики.

«Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения», – рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты очищают снега, обрабатывают дороги и тротуары противогололедным материалом, убирают скопления воды. Особое внимание уделяют пешеходным зонам, станциям метро и МЦД, ТПУ, железнодорожным платформам и прочти любым местам.

Ранее KP.RU сообщал, что мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 13 декабря. Ночью воздух остынет до -5 градусов.