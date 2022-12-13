Мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 13 декабря 2022 года

Мокрый снег, гололедица и около нуля градусов ожидается в Москве 13 декабря 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Гололедица, мокрый снег и облачная погода ожидаются в Москве во вторник 13 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем будет около нуля градусов - от -1 до +1. А в ночь на среду 14 декабря опустится до пяти градусов ниже нуля.

При этом ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега (местами умеренными). В сообщении предупреждают о гололедице.

Во вторник в столице будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее KP.RU писал о том, что 12 декабря Москву накрыл тропический ливень. Жители столицы активно обсуждали непогоду в социальных сетях, выкладывали шокирующие видео. На дорогах - кое-где появлялись настоящие реки, глубиной чуть ли не до метра.