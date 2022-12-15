Где срубить елку и не получить за это штраф. Список питомников в Московской области

Фото: Иван ПРОХОРОВ

С 17 декабря в четырех питомниках подмосковного Комлесхоза (см. «Конкретно») можно попросить топор, рубануть деревце под корешок и уплатить за это пошлину.

Все сосны и ели выращены на специально подготовленных новогодних плантациях. Поскольку спилом и доставкой придется заниматься самостоятельно, отдают деревца по хорошей цене. Ель до одного метра будет стоить 400 рублей, до полутора метров – 550 рублей, двухметровая — 1200 рублей. Двухметровые ощутимо дороже, потому что на выращивание такой уходит от восьми лет.

Для сравнения: на елочных базарах Москвы в том году цена хиленького деревца была в среднем от 1100 рублей. А «иностранцы» — всякие пихты Фразера, елки Нордмана — от 3500 рублей. Двухметровые елки-пихты-сосны (наши, не заморские) с доставкой по Москве в этом году стоят 3000 — 4000 рублей.

Топор (вдруг вы без своего приехали?!) выдадут на месте. С вами пойдет инженер питомника и проконтролирует рубку. А если сами рубить не хотите, то по сходной цене можно договориться на услугу с сотрудниками.

Конкретно

Где рубить

Перед тем, как ехать в питомник, свяжитесь с инженером центра (контакты мы указали), согласуйте время работы, уточните наличие елки нужной высоты.

1) Ульянинский питомник

Раменский округ, село Ульянино, поселок Лесничество

8 (916) 989-32-98 - Нина Ивановна Герасименко, 8 (916) 916-89-86 - Евгений Александрович Малахов

2) Волоколамский питомник

Волоколамский округ, поселок Трехмарьино (можно доехать электричкой до ст .«Матренино»)

8 (910) 443-85-29 - Валентина Иосифовна Толкач

3) Дмитровский питомник

Дмитров ул. Сосновая, 1А.

8 (916) 477-89-58 - Галина Николаевна Хренова

4) Сергиево-Посадский питомник

Сергиев Посад, поселок Лесхоза, ул. Базисный Питомник, 10А

8 (915) 072-50-86 - Анна Викторовна Новикова

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