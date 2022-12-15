Школа снеговиков и кремлевская елка: куда пойти с детьми на новогоднее представление в Москве

«Комсомолка» составила список новогодних мероприятий для детей. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Отправиться на сказочный остров, зажечь новогоднюю елку, заглянуть в мир Зазеркалья, спасти Новый год и встретить настоящего Деда Мороза и Снегурочку – незабываемые впечатления можно получить на новогодних представлениях для детей в Москве. Главное – успеть купить билеты на понравившееся шоу. Посетить новогодние елки и участвовать в интерактивных развлечениях можно всей семьей. Мы составили список 10 лучших новогодних мероприятий в Москве, которые можно посетить с детьми.

«Заговор зеркал»

Традиция проводить елки в Кремле зародилась еще в середине 50-х годов и с тех пор это мечта школьников и родителей. Cейчас это новогодние представления с современными сценариями и захватывающими спецэффектами.

Представление «Заговор зеркал» будет интерактивным – детям и взрослым предстоит побывать в Зазеркалье, пройти Перевернутый мир и Ущелье Кривды, побывать в Мире изменчивых снов – сделать все, чтобы спасти Снегурочку.

- Каждый сможет заглянуть в «свое зеркало» и напомнить себе лишний раз, что для того, чтобы увидеть целый мир, нужно смотреть не в отражение или объектив камеры, а в глаза друг другу. Дети поймут, что доброта, взаимовыручка и мечты способны разжечь светлое волшебство и изменить даже злодеев, - рассказали организаторы.

Где: Государственный Кремлевский дворец, Воздвиженка, 1. Ст. м. «Александровский сад».

Когда: с 25 декабря 2022 года по 7 января 2023 года (11.00, 14.30, 18.00).

Стоимость: от 2000 до 5000 руб. (в зависимости от даты и времени), билеты на сайте https://kremlinpalace.org.

Сказочное мегашоу

Захватывающий сюжет ждет детей и взрослых на «Елке от телеканала Мульт». С экранов сойдут Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки.

- В Мультимире, стране детских грез, Художник-мультипликатор готовится к Новому году. Дед Мороз прислал ему лучший подарок — волшебную палитру: если раскрасить любой рисунок, он оживает. Однако появится персонаж, обиженный на Художника, который захочет поквитаться со всем Мультмиром и лишить его ярких красок, - рассказывают организаторы.

Дети будут помогать мультяшкам бороться со злым героем, погружаясь в игры с гигантскими надувными предметами, посмотрят цирковые трюки и акробатические номера.

Где: Крокус Сити Холл. Ст. м. «Мякинино».

Когда: с 24 декабря 2022 по 6 января 2023 года (12.00, 15.00, 18.00).

Стоимость: от 690 до 49 000 руб., билеты на сайте - https://www.ticketland.ru.

Школа снеговиков

Новогоднее шоу про героев деревни Дедморозовка придумали детский писатель Андрей Усачев и композитор Максим Дунаевский. В сказочном мире предстоит преодолеть самые разные препятствия, победить зло и исполнить свои заветные мечты.

- Зрителям предстоит вместе со снеговиками Морковкиным, Варежкиным и Косичкиной вступить в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем, побывать на Северном полюсе и в Антарктиде, спасти замерзающих в Африке обезьян и всю планету от глобального похолодания, - рассказали организаторы.

В роли Волшебного Зеркала зрители увидят певицу Люсю Чеботину, а ведущего прогноза погоды сыграет актер Александр Олешко.

Где: концертный зал «Москва» в парке «Остров Мечты», проспект Андропова, 1. Ст. м. «Технопарк» временно закрыта, поэтому добираться лучше от ст. «Автозаводская» с пересадкой на автобус КМ1 или КМ2.

Когда: с 24 по 30 декабря 2022 (12.00, 15.00, 18.00), со 2 по 7 января 2023 (12.00, 15.00, 18.00).

Стоимость: от 1200 до 12 500 руб., билеты на сайте https://moscow-hall.ru.

Царевны: Новый год наоборот

Интерактивное шоу по мультсериалу «Царевны» будет наполнено играми, музыкальными номерами. Задача детей - вместе с царевнами спасти Новый год и зажечь елку.

- Девочки и мальчики окажутся на сказочном острове Дивногорье, где идет подготовка к ежегодному новогоднему балу. Кощей Кощеевич и Царевны распахнут двери школы для встречи Волшебников, в числе которых и Баба Яга, которая уже готовит новогодний переполох, - рассказали организаторы.

Нелегкий путь, много волшебства и приключений ждет детей, чтобы Новый год стал самым добрым и удивительным. У каждого участника будет волшебная палочка, которой можно повлиять на исход новогоднего шоу.

Где: концертный зал «Измайлово», Измайловское шоссе, 71 корп. 5. Ст. м. «Партизанская».

Когда: 24 декабря (16.00, 19.00), 31 декабря 2022 (11.00), 3 января (16.30), 14 января 2023 года (19.00).

Стоимость: от 1800 до 3700 руб., билеты на сайте https://www.ticketland.ru.

Киноелка на Мосфильме

Новогоднее шоу «Счастье есть» о невероятных приключениях Деда Мороза, Снеговика, Глухаря, Сестричек-Синичек, Белок, Барашек, Пчелы, Моржа и команды Пингвинов.

- Как во всех настоящих сказках, героев ждут невероятные приключения и новогодние чудеса. В спектакле участвуют Дмитрий Хрусталев и Оксана Федорова, - рассказали организаторы.

До начала представления можно посетить Рождественскую кинодеревню, где можно написать письмо Деду Морозу, поучаствовать в мастер-классах и киногриме.

Где: киноконцерн «Мосфильм», ул. Мосфильмовская, 1. Ст. м. «Минская».

Когда: с 26 по 31 декабря 2022 года (12.00, 15.00, 18.00), со 2 по 9 января 2023 года (10.00, 13.00, 16.00, 19.00).

Стоимость: от 1600 до 5000 руб., билеты на сайте https://kinoelka.ru.

Куда еще можно сходить

- рождественская сказка «Чудо горячего сердца», Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, с 24 декабря 2022 до 8 января 2023 года. Стоимость: от 600 руб., https://www.ticketland.ru

- новогоднее шоу «Маша и Медведь. Очень детективная история», Московский молодежный центр «Планета КВН», с 24 декабря 2022 по 4 января 2023 года. Стоимость: от 500 до 3500 руб., https://domkvn.ru

- шоу «Новогодний круиз», Москвариум на ВДНХ, ежедневно до 15 января 2023 года. Стоимость: от 1500 до 6500 руб., https://www.moskvarium.ru

- шоу «Буба: КосмоЕлка», Центр культуры и искусств Щукино, с 17 по 25 декабря 2022, 14 января 2023 года. Стоимость: от 1800 до 3700 руб., https://www.ticketland.ru

- шоу «Фиксики играют в цирк», Дом музыки, со 2 по 5 января 2023 года. Стоимость: от 600 до 2000 руб., https://www.mmdm.ru

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