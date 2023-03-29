Получала от мамы все, что хотела: что известно о 14-летней девочке, которая заказала убийство родной матери ради парня

Знакомые убитой утверждают, что Анастасия Милосская (справа) души не чаяла в дочке (на фото слева) и готова была ради нее на все.

ЖИЛА РАДИ ДОЧЕРИ

15 лет назад Анастасия Милосская переехала из Волгограда в Москву. Правда, тогда она была еще не Милосской, а Могилиной, фамилию она сменила чуть позже. В Москве же она встретила Руслана, в честь любимого даже набила тату. Впрочем, вместе они были недолго, но на память об этих днях у Анастасии осталась дочка – Света (имена несовершеннолетних изменены. Прим.автора).

- Настя души не чаяла в дочке, готова была ради нее на все, буквально жила ради нее, - рассказал корреспонденту kp.ru Павел Сытилин, старый друг семьи. – Работала в разных сферах: была талантливым парикмахером, свою линейку постельного белья хотела выпускать. Но нашла себя в риелторстве – у нее отлично получалось, она перестала в чем-либо нуждаться. Когда грянули санкции, и она готова была любые деньги отдать именно за иностранные препараты для дочки – у нее было тяжелое заболевание.

Анастасия еще летом 2020 года сама рассказала о тяжелом заболевании дочери. Женщина была уверена, что вместе с дочкой они найдут силы и возможности победить болезнь.

Фото Светы в соцсетях мамы.

МАЛЬЧИК-БРОДЯГА

Победить болезнь не удалось. По некоторым данным, Света из-за этого училась из дома — с мамой они жили в Балашихе в квартале Изумрудный. У нее было мало друзей. Когда в жизни появился Вова, с которым она познакомилась по интернету, девочка сразу рассказала маме.

- Мы переписывались с Настей незадолго до ее гибели. Она сказала, что у них живет друг ее дочки – у мальчика якобы уехали родители, забыли оставить ему ключи, вот парень и приехал к ним, - вспоминает Павел Сытилин. – Помню, я тогда еще удивился: 14 лет девочке, не рановато ли с парнем жить? Но Настя только отмахнулась: мол, ничего «такого» там нет, свою дочь она хорошо знает, они же подруги.

Оказалось, что нет. Когда Светин мальчик – Вова – подзадержался в гостях (он прожил там чуть ли не две недели), Анастасия прямо сказала дочери: пора бы и честь знать, у него есть свой дом, пусть едет туда. По версии следствия, в этот момент девочка решилась на убийство матери.

Света с бойфрендом.

УБИТА В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

26 марта, когда Анастасия пришла домой с работы, ее там уже ждали. Не успела и куртку снять, как на нее накинулись подростки, которых наняла Света. За убийство собственной матери она, по версии следствия, готова была заплатить 350 тысяч рублей:

- В связи с конфликтом она попросила знакомого найти тех, кто согласится совершить убийство, - говорят в ГСУ СК РФ по Московской области. – Молодой человек предложил совершить преступление двоим знакомым. 24 марта их запустили в квартиру, и как только женщина вошла внутрь, на не напали, и один из злоумышленников задушил ее. После совершения преступления несовершеннолетние покинули квартиры, вернулись через два дня и ночью вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам.

ПОПАЛИСЬ

Труп Анастасии, завернутый в простыню, с утра на помойке обнаружил местный дворник. Кадры, снятые с места происшествия, широко разошлись по соцсетям. Народ бурно обсуждал, кто и за что убил незнакомку.

Тело у мусорных контейнеров. Фото: СОЦСЕТИ

А потом следователи просмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, что тело принесли двое пацанов. Личности убитой – 38-летней Анастасии Милосской - и подозреваемых установили довольно быстро, после чего задержали четверых подростков. Младшей (Свете) всего 14 лет, старшему – 17. По предварительным данным, с предполагаемыми убийцами собственной матери девочка расплатилась деньгами, которые Анастасия хранила дома. Женщина мечтала о Франции и в апреле планировала поехать туда в отпуск. Вместо этого в ближайшее время родители заберут ее тело для похорон в Волгоград.

29 марта суд должен решать, оставить ли обвиняемых на время следствия на свободе, посадить под домашний арест или не ограничивать им свободу передвижения вовсе. Всем четверым грозит колония. Вот только «детям до 16» по закону нельзя назначить более 10 лет лишения свободы. Кроме того, во время следствия всех и каждого предстоит еще проверить на вменяемость.

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