«Капельница красоты» стала смертельным ядом: почему студентка умерла после препарата с плацентой

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22-летняя москвичка Анна Коляда училась на пятом курсе знаменитого медуниверситета им. Сеченова на семейного врача. Яркая девушка, на одном только вузе не зацикливалась. Вела блог про красоту, сама участвовала в дефиле и не стеснялась откровенных фотосетов. Называла себя коучем по оздоровлению: спецом, который за деньги расскажет вам, как быть здоровым. Рядом с ней жених — 33-летний Дмитрий Жулин. Состоятельный, основал крупную службу доставки продуктов.

— Они часто летали в экзотические страны. В честь очередной сданной сессии пара собиралась отдохнуть в Дубае. Только Дима хворал. Несколько месяцев не мог прийти в себя после гриппа. Аня решила взять реабилитацию в свои руки. Она работала в некоем «Институте оздоровления» — от института там только название. По факту программы для богатых, помешанных на том, как лучше выглядеть. Там активно продвигают «витаминные коктейли», — рассказала kp.ru знакомая Анны.

АГОНИЯ

Эти коктейли также называют «капельницами красоты», «Золушкой», «коктейлями молодости». Чудо-средство, которое обещает пациенту (курсы проводят в медцентрах и косметологиях) вернуть и сохранить молодость. Инъекции можно разделить на два вида: витаминные комплексы и препараты с гидролизатом плаценты. Последнее — это измельченная плацента, которую обработали ферментами. После этого она распадается на аминокислоты, их употребление якобы должно оздоровить человека (см. «Откуда взялась эта мода»).

Врачи говорят: без показаний употреблять витамины не стоит. Но в России есть культ — пить витаминки по весне, от хандры и вообще лишним не будет. Правда в аптеках и в тех же капельницах дозы щадящие, поэтому и фармкомпании сыты, и мы вроде как целы и даже какую-то дозу пользы получили.

Но студентка медвуза искренне верила, что витаминные капельницы принесут пользу – поддержат иммунитет ей и парню. Сама прописала себе и бойфренду курс «Лаеннека» — японского гидролизата плаценты. После очередного укола 14 марта влюбленным стало дурно. Температура за 40, отек легких, начали отказывать органы… В токсикологической реанимации определили: отравление медпрепаратами.

11 дней длилась агония — девушка скончалась. Ее жениха спасли.

ЗАМЕШАЛА И ЗАБЫЛА?

Врач-хирург высшей категории кандидат медицинских наук Иван Руссу в разговоре с kp.ru объясняет, что причиной смерти мог стать цитокиновый шторм. Термин широкого обсуждали в разгар ковида — пациенты часто умирали от этой реакции. Простыми словами: в организме есть белки цитокины, которые не дают размножаться опасным микроорганизмам. А при сильном ковиде или отравлении препаратами цитокинов становится очень много: иммунитет «ломается», начинает атаковать собственные клетки, органы.

Анна Коляда училась на пятом курсе знаменитого медуниверситета на семейного врача. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гидролизат плаценты — предмет споров врачебного сообщества. Одни говорят, мол, результат и польза налицо (в прямом смысле!). Другие: исследования не кажутся убедительными. По инструкции он используется для лечения герпеса, дерматита, при поражениях печени.

— «Лаеннек» создан не для красоты, — объясняет доктор Руссу. — Считается, что он укрепляет иммунитет. Но ретроспективных исследований (то есть проверки временем — Авт.) на этот счет не хватает. Для омоложения использовать его бессмысленно — это психосоматика. Но косметологи и имеющие отношение к индустрии красоты решили, что он помогает, и пиарят его. Другая проблема — контрафакт. 10 ампул японского препарата стоят 16 тысяч рублей, а китайский аналог могут продавать за 2 тысячи. Искушению сэкономить поддаются и клиники, и аптеки. Подделка может спровоцировать каскад необратимых реакций.

Следователи сейчас устанавливают, что было не так с веществом. Ждут итоги судмедэкспертизы и выясняют, какой препарат влила себе и парню Анна. По одной версии — бюджетный аналог. По другой, с лекарством все нормально, но его неправильно хранили: смешали с физраствором и оставили на пару дней. А надо было использовать сразу.

— Гидролизат плаценты — неустойчивый компонент. Если нарушить температурный режим хранения — придет в негодность и станет ядом. Нельзя использовать такие препараты на дому. Только в крупных медцентрах со всеми лицензиями, — предупреждает наш эксперт.

Откуда взялась эта мода

Рекомендует Авиценна?

Звучит дико, но существует практика поедания плаценты. По-умному называется плацентофагия. Так делает большинство млекопитающих: в дикой природе самка истощена после родов, нужно выжить, чтобы взрастить потомство.

Богатую полезными веществами плаценту начали использовать в китайской традиционной медицине. В рекламе плацентарных препаратов встречаются имена легендарного врача Авиценны и отца медицины Гиппократа. До массового ума идею стали доносить в США и Великобритании в 70-80-е годы прошлого века. Считали, что поедание плаценты избавит от послеродовой депрессии. Лет десять назад вышел научный труд, который опровергал эту теорию, но кого это волнует (см. «Ну и ну!»)?

Современные адепты плацентофагии говорят, мол, есть сырую, конечно, дикость. Но вот таблетки или инъекции — другое дело. Они еще иммунитет подтянут и омолодят.

— Но результаты исследований не выглядят убедительными. Иммунная система очень сложная — клетки, органы, различные компоненты. Измерить иммунитет и его эффективность в каких-то конкретных числах невозможно. Нельзя сказать: сейчас у вас иммунитет на 60% работает, давайте поставим «витаминный коктейль» и получите +10%. Все медикаментозные воздействия на иммунную систему вообще могут вызвать непоправимые последствия для здоровья. Нет оснований рекомендовать такие капельницы здоровым людям. Одно дело, если у человека нехватка конкретных витаминов или другие показания — введение витаминов и минералов оправдано. В остальных случаях — сплошные риски: перегрузка железом, тромбоэмболия, патологии печени… А плацента может содержать бактерии и вирусы. Никакие регулирующие органы это не проверяют, — предупреждает врач-диетолог, популяризатор науки Александр Бурлаков.

НУ И НУ!

А звезды что?

Сестры семейства Кардашьян — Кортни и Ким — одни из пропагандистов плацентофагии. И хотя многодетные мамочки (три и четыре ребенка, соответственно) воспитывают ребятню с помощью армии нянь и гувернанток, они жаловались на тяжелую послеродовую депрессию. Обе лечили ее капсулами, приготовленными из порошка собственной плаценты.

Сестры Ким и Кортни Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После родов сына в 2016-м Ксения Собчак заморозила свою плаценту. Орган хранится в криокамере в клинике. Журналистка уверена, стволовые клетки из плаценты в случае чего помогут вылечить онкологию, а еще их можно использовать для омоложения.

Экс-солистка «Демо» («Солнышко в руках…») Саша Зверева делала клубничные смузи с кусочками своей плаценты. После каждых родов четырех своих детей она также зарывала в землю орган, сажая сверху дерево. Тем самым, воздавая почести «матушке-плаценте».

Саша Зверева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старина Том Круз заявлял, что хочет съесть плаценту актрисы Кэти Холмс, которая родила ему дочку. А вот съел ли на самом деле, он так нигде и не ответил.

Виктория Бэкхэм секретом своей безупречной кожи называла крема из овечьей плаценты. Модель покупала эксклюзивные средства, а журналисты считали, что ежедневные расходы дивы на уход за собой составляют $1000. К слову, у нас сейчас тоже таких средств много продают — по 200-500 рублей за банку.

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