14-летняя девочка «заказала» свою маму за 350 тысяч рублей: киллеры раскрыли подробности убийства

Вину все четверо соучастников преступления признали и показания дают активно.

- Она зашла, прошла в комнату. А лежала она потом где-то здесь, у кровати. С этой кровати мы и сняли простыню, когда все было кончено. Замотали в нее тело. Хотели в этот же день вынести выкинуть, но не получилось у нас, — о деталях убийства несовершеннолетние обвиняемые рассказывают довольно спокойно. И на месте показывают, как душили женщину в ее же квартире, расположенной в квартале Изумрудном в Балашихе.

24 марта 38-летнюю Анастасию Милосскую задушили по заказу ее же дочери - 14-летней Светы (имена несовершеннолетних изменены. Прим.автора). Предполагаемым мотивом называют первую любовь: Света познакомилась с 16-летним Вовой, в марте он попросился пожить у нее: мол, родители уехали, а ключи забыли оставить. Анастасия дала свое согласие, но кавалер дочки съезжать не торопился, хотя прошло больше недели.

Тогда она серьезно поговорила с дочкой, назвала срок, до которого Вова должен был съехать. А Света решила мать убить и остаться с ним. С деньгами проблем не было - Анастасия хранила дома наличку, собираясь в апреле в отпуск. Оттуда ее дочь и взяла 350 тысяч рублей для киллеров - таких же малолеток, как она и Вова.

- Они запустили двух наемников в дом, а сами ушли на балкон, там Света с Вовой оставались, пока ее мать не была убита, — сообщили корреспонденту kp.ru - Тело на близлежащую помойку также выносили сообщники на самодельных носилках, но уже через пару дней под покровом ночи.

Вину все четверо признали, показания дают активно. Уголовное дело по факту убийства расследуют сотрудники следственного отдела Балашихи ГСУ СК РФ по Московской области. По решению суд всех четверых арестовали до 27 мая.

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