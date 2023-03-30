«Жили бы с Вовой на ее деньги»: 14-летняя школьница, заказавшая друзьям убийство своей мамы, шокировала признанием

Жизнь мамы (на фото справа) Света (имя изменено, на фото - слева) оценила в 350 тысяч рублей.

Появились новые подробности убийства жительницы подмосковной Балашихи, которую заказала 14-летняя дочь. Киллерами выступили друзья девочки. За жизнь мамы Света (имена подростков изменены) пообещала подросткам 350 тысяч рублей.

Как ранее сообщал сайт KP.RU поводом для убийства стала... любовь. Пару месяцев назад девочка познакомилась с 16-летним Вовой. В середине марта юноша попросился к своей малолетней «девушке» переночевать. Якобы, ему негде жить - родители уехали на отдых, а ключ случайно забрали с собой. Мама Светы Анастасия Милосская, согласилась, что не дело ребенку ночевать по подъездам, но явно не ожидала, что Вова останется в ее квартире даже не на пару-тройку дней, а на целую неделю. Попытка поговорить с дочерью закончилась скандалом. Но женщина поставила условие: в эти выходные Вова должен съехать.

Света была против. И задумала устранить преграду, которая мешала им с Вовой любить друг друга... За убийство мамы Света предложила крупную сумму денег из ее же заначки - где лежат отложенные на отпуск наличные девочка прекрасно знала. Исполнителей нашел Вова.

Фото Светы в соцсетях мамы.

Вечером в пятницу, 24 марта, Анастасия вернулась домой. Начала раздеваться в коридоре. И тут на нее выскочили двое подростков-киллеров. Нападения женщина не ожидала. Два 17-летних отморозка ее задушили.

В этот момент балашихинские «Ромео и Джульетта» Вова со Светой прятались на балконе...

- В пятницу вечером они выносить из квартиры труп не решились, - рассказывает KP.RU источник в правоохранительных органах. - Тело просто вынесли в одну из комнат, накрыв. Мальчик с девочкой ночевали в соседней спальне... А вечером следующего дня в дом вернулись «наемники», чтобы избавиться от тела. В ночь на воскресенье они погрузили мертвую женщину на носилки и вынесли на мусорку.

И исполнители преступления и юная заказчица активно дают показания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Там его обнаружил утром дворник. По камерам видеонаблюдения удалось отследить, кто принес тело. Дальше - дело техники.

Подростки уже начали давать показания.

- На что рассчитывала Света? Как собиралась скрывать смерть матери?

- Она говорит: планировала говорить всем, что мама просто не пришла домой. Они с молодым человеком планировали жить вдвоем в маминой квартире, тратя оставшиеся в заначке деньги.

- Что из себя представляют подростки, которые выступили киллерами?

- Не маргиналы. Из обычных, средних семей. На учетах нигде не состоят.

По словам источника, все четверо уже признали свою вину.

ОФИЦИАЛЬНО

«Четверо несовершеннолетних подростков 2006, 2007 и 2009 годов рождения обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Московской области. - Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям обвиняемые были задержаны «по горячим следам» в Москве. Следователями проведен осмотр места происшествия, проведены допросы обвиняемых, а также проверки показаний на месте с их участием, назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрические, биологические и молекулярно-генетическая».