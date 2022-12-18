Московское метеобюро обещает: Сильных снегопадов в Москве в 2022 году больше не будет

Снегопад, случившемся по вине средиземноморского циклона, побил сразу два рекорда Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Зима нас испытывает! - признаёт главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В выходные столице досталось 20 мм осадков, это треть всей месячной декабрьской нормы. В субботу снега было немного, 4 мм за сутки. Настоящее ненастье разыгралось в ночь на воскресенье, с полуночи и до 9 утра насыпало 13 мм. И ещё около 3 мм в течение дня.

Миллиметры звучат как-то неубедительно: ну что такое 20 мм, всего 2 сантиметра снега! Но мы же видим, что его куда больше. Дело в том, что метеорологи для статистики измеряют все осадки в жидком эквиваленте - выпавший снег растапливают. И 1 мм осадков - это в среднем 1 - 1,5 см свежего снега.

Снегопад, случившемся по вине средиземноморского циклона, побил сразу два рекорда.

Во-первых, по количеству осадков для 18 декабря. До сих пор максимум для этой даты составлял 13,1 мм, рекорд держался с 1989 года. В воскресенье же выпало 16 мм.

Во-вторых, по высоте сугробов, опять же для 18 декабря. К воскресенью они выросли до 33 см (это данные метеостанции ВДНХ, по которой ведётся погодная летопись). Прежний рекорд принадлежал тому же 1989 году, 31 см.

В других районах столицы и в Подмосковье намело ещё больше. В районе МГУ 37 мм, в центре Москвы 38 см, Дмитрове 39 см, в Кузьминках, Измайлове и Клину 40 см, в Коньково и Коломне 42 см, в Черустях 43 см. Обычно такие сугробы вырастают к февралю, а не в начале зимы! Впрочем, в любом случае речь идёт только о суточных рекордах. Максимумы для всего декабря и тем более для зимы не будут перекрыты (см. «Снежные рекорды Москвы»).

Чем удивит погода дальше?

- Никольские морозы ожидаются очень кратковременными, на следующей неделе циклоны снова будут атаковать Москву, — делился прогнозом Татьяна Позднякова.

Самой холодной, по расчётам Гидрометцентра, станет ночь на понедельник. В столице -11…-13 градусов, по области до -16. Днём при этом -2…-4.

Во вторник, 20 декабря, ночью -9…-11, днём -6…-8 градусов. В среду под утро до -13, а днём уже 0…-2. И это начало новой оттепели! В четверг, пятницу и субботу, 22 - 24 декабря, в Москве +3….+4 градуса.

Ждать ли новых снегопадов?

- Небольшой снег будет, вероятнее всего 22 - 23 декабря. А вот сильных снегопадов не ждём до конца года, — обещает Татьяна Позднякова.

СНЕЖНЫЕ РЕКОРДЫ МОСКВЫ

Самый снежный декабрь за все 140 лет метеонаблюдений: 1981 год, 111,5 мм осадков. В 2022 году к 17 декабря выпало 64 мм. Так что исторический рекорд точно не будет перекрыт.

Максимальное количество осадков за сутки в декабре: 1981 год, 23,2 мм. Воскресный снегопад с его 16 миллиметрами до рекорда месяца не дотянул - побит только суточный, для 18 декабря.

Самый сильный снегопад в истории: февраль 2018 года, 45 мм за двое суток. В выходные Москве досталось в два с лишним раза меньше.

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