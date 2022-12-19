Чай из самовара, концерты в «Депо» и модные елки: Куда в Москве сходить всей семьей без кошелька

ГУМ-Каток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва уже наполнена новогодним настроением. Традиционные зимние забавы уже доступны горожанам - можно взять коньки и отправиться на каток, или покататься в парках на лыжах. Рассказываем, какие бесплатные мероприятия можно посетить до Нового года.

Утренний лед на Красной площади

Один из самых красивых катков Москвы находится в самом центре столицы. В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку украсили в русской стилистики Гжели. Зимние орнаменты многие привыкли видеть на изделиях русской керамики и фарфора, а здесь целый каток в бело-голубых цветах.

В будние дни первые четыре сеанса (с 10.00 до 15.30) ГУМ-Катка можно посетить бесплатно. Продолжительность сеанса – один час. За это время можно успеть не только насладиться катанием, но и сделать красивые фотографии в праздничных декорациях.

Где: Красная площадь, 3. Ст. метро "Охотный ряд".

Выставка модных елок

ГУМ зимой – место, которое наполнит праздничным настроением москвичей и гостей Москвы. За зимний сезон здесь делают тысячи фотографий, назначают встречи с друзьями, приходят за сладкими подарками. А еще посмотреть самую красивую выставку елок.

- Вот уже в 15-й раз елки наряжают друзья и партнеры Главного Универсального Магазина - магазины, театры, СМИ. Очутиться в сказочном новогоднем лесу и сделать необычные фотографии у наших зеленых красавиц можно до середины января 2023 года, - рассказали в ГУМе.

Где: Красная площадь, 3. Ст. метро "Охотный ряд".

В Депо можно встретить символ наступающего года - Кролика. Фото: предоставлено Депо

Депо: шоу "Снежная Королева" и концерт TONI

Фудмолл "Депо" уже украсили новогодней атрибутикой, поставили елку с синими и белыми шарами. А еще подготовили серию бесплатных мероприятий для москвичей:

- 23 декабря, 20.00 на главной сцене фудмолла состоится концерт с участием RASA, Mona, TONI, Amirchik, Elman;

- 24-25 декабря в пространстве состоится маркет "4 сезона". Гости смогут оценить тысячи уникальных вещей от 150 мастеров со всей страны: дизайнерская одежда, актуальные для этой зимы шарфы и шапки, красивые обложки для документов и билетов, натуральная косметика, открытки и изделия из кожи;

- 25 декабря с 14.00 до 16.00 состоится новогоднее представление для детей и взрослых "Снежная Королева".

Где: Лесная, 20 стр.3. Ст. метро "Белорусская".

Пить чай из самовара

Площадь возле Центрального рынка в этом году украсила елка из золотых и серебряных шаров. А также появился традиционный атрибут зимы - золотой самовар.

- Мы уже несколько лет ставим самовар и угощаем москвичей, гостей города бесплатным чаем. Пить чай из самовара в мороз - это особенно вкусно, — рассказали на Центральном рынке.

Самовар кипит без остановки, только и успевают подливать воду. Так что согреться чаем можно в любое время (с 9.00 до 23.00). Еще и взять бесплатные сушки вприкуску.

Где: Рождественский бульвар, 1. Ст. метро "Трубная".

Возле Центрального рынка бесплатно наливают чай из самовара. Фото: предоставлено Центральным рынком

Новогодний маркет

В сердце старой Москвы 25 декабря (с 12.00 до 20.00) пройдет новогодний маркет. На двух этажах галереи ARTMAISON будут представлены шоу-румы дизайнеров, украшения ручной работы, парфюмерные дегустации, арт-подарки и большая выставка живописи "Свет через цвет". Вокруг галереи уже праздничная атмосфера.

- В одном месте и новогодние игрушки, и керамика, и арт-обьекты, и подарки, а также горячие блины и шоколад ручной работы, — рассказали организаторы.

Где: галерея ARTMAISON, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 23. Ст. метро "Бауманская".

Новогоднее настроение и ярмарка в "Европейском". Фото: europe-tc.ru

Гуляем по новогодней Москве

Еще есть время для прогулок по городу - в проекте "Гуляем по Москве" доступны бесплатные экскурсии до конца года. Осталось только выбрать, какую посетить: прогулка по Екатерининскому дворцу, по тихой Плющихе и ее закоулкам, Зазеркалье Якиманки, неизвестная Шаболовка, легенды старой Басманной слободы, от Садового кольца до Дворцового, Тверская застава, Триумфальная площадь, вокруг Дома Наркомфина и другие.

Где: регистрация на экскурсии бесплатная на сайте.

Ярмарка и елочные игрушки

Накануне праздников поймать ощущение волшебной сказки и взрослым, и детям помогут бесплатные новогодние мастер-классы, которые будут проходить до 30 декабря. Предварительная запись не требуется.

- Детей научат своими руками изготавливать новогодние украшения, поздравительные открытки и фигурки главных символов Нового года и Рождества. А еще научат в составлении писем с пожеланиями Деду Морозу, — рассказали организаторы.

Новогодние мастер-классы будут проходить с 14.00 до 18.00: 23 декабря – "Игрушка олень-крендель", 24 декабря – "Снежный шар", 25 декабря – "Игрушка елочка", 30 декабря – "Деревянный Дед Морозик".

Также можно посетить новогоднюю ярмарку, которая выглядит, как сказочный лес - с покрытыми инеем елками и фигурами оленей. Здесь можно посмотреть стеклянные елочные игрушки, авторские куклы, пряники и открытки.

Где: в атриуме "Рим" (3 этаж) торгового центра "Европейский". Ст. метро "Киевская".

Лови Wi-Fi в Парке Горького

Точки доступа к интернету появились на Пушкинской набережной, Голицынском, Пионерском прудах и аллеях вокруг центрального фонтана.

- В центральной части Парка Горького установили 24 новые точки доступа к бесплатному интернету, — рассказали в мэрии Москвы.

Ранее городской вайфай подключили на территории "Музеона", Нескучного сада, а также на Андреевской набережной.

Чтобы подключиться к сети, нужно включить на своем устройстве Wi-Fi, выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет СМС-сообщение с кодом. После этого необходимо нажать на кнопку "Войти в интернет".

Где: Крымский Вал, 9. Ст. метро "Октябрьская".

КСТАТИ

Бесплатно научиться кататься на коньках

Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте и принести с собой коньки.

- Занятия будут проходить по вторникам, четвергам и субботам. Длительность тренировки — один час. В 17.30 начинаются занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в 19.00 — для детей старше 10 лет и взрослых, в 20.30 — для горожан старше 18 лет, — рассказали в мэрии Москвы.

Мастер-классы будут проходить на 10 катках:

- ЦАО, район Замоскворечье, Большой Овчинниковский переулок, дом 11;

— ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2;

— САО, район Ховрино, улица Онежская, дом 53, корпус 1;

— ВАО, район Новокосино, улица Суздальская, дом 44;

— СВАО, район Отрадное, Юрловский проезд, дом 8;

— СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом 11;

— ЮАО, район Зябликово, Ореховый проезд, дом 41;

— ЮВАО, район Текстильщики, улица Люблинская, владение 18;

— ЮЗАО, район Котловка, Севастопольский проспект, между домами 33–37;

— ЗелАО, район Крюково, корпус 2034.

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