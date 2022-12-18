Выставка «Новый год в царстве флоры» откроется в музее-заповеднике «Царицыно» с 23 декабря 2022 года

Новогодняя экспозиция будет работать в Первом оранжерейном корпусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Новый год в царстве флоры». Экспозиция будет работать с 23 декабря по 8 января в Первом оранжерейном корпусе, сообщили на сайте столичной мэрии.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть растения, которые являются символами зимних праздников в разных странах. Среди них — ель, 50-метровая араукария, японские композиции из папоротника, бамбука и сосны и прочее.

Посетителям также расскажут о необычных праздничных традициях. Например, в Греции в новогоднюю ночь о порог дома разбивают гранат, а в Китае дарят мандарины - символы богатства. Кроме того, в зимние выходные по всей Европе плетут венки из плюща и остролиста.

Войдут в экспозицию и цветы — нарциссы и гиацинты. В XVIII–XIX их поставляли в императорский двор, они расцветами как раз к Новому году. Зимой в «Царицыно» можно было увидеть цветущую сирень и вишню, а также землянику.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичам рассказали о предновогодних акциях, проходящих в столице.