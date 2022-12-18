Жителям Москвы рассказали о предновогодних акциях, проходящих в столице

Москвичи старше 14 лет могут присоединиться к предновогодним акциям и стать волонтерами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве проходит несколько предновогодних акций, совершить доброе дело в канун праздника могут все желающие, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, на сайте «Добрая елка» можно узнать о каких новогодних подарках мечтают подопечные благотворительных фондов и НКО — дети и пенсионеры. Исполнить любое желание смогут горожане. Для этого нужно оформить заявку и договориться о передаче презента.

Кроме того, в столице работают пункты собора гуманитарной помощи акции «Москва помогает». В них собирают книги, игрушки, сладкие подарки и настольные игры для детей из новых регионов РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также можно принести подарки в штабы и поздравить с Новым годом участников СВО.

Жители столицы старше 14 лет могут присоединиться к предновогодним акциям и стать волонтерами. Для этого достаточно подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Поддержать благотворителей получится и у пассажиров Арбатско-Покровской линии метро: там ходит тематический поезд «Помогать по пути».

Ранее KP.RU сообщал, что автобусные экскурсии для семей участников СВО пройдут в Москве в рамках акции «Зимняя сказка».