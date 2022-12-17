Автобусные зимние экскурсии для семей участников СВО пройдут в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве организовали автобусные экскурсии по предновогодней столице для семей участников специальной военной операции. В программе смогут поучаствовать гости из разных регионов страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы.

Первые экскурсии в рамках специальной праздничной программы «Зимняя сказка» прошли 16 декабря. Их организовали для семей с Дальнего Востока, Урала и из Сибири.

Детей и взрослых провезли по центральным улицам города, уже украшенным к Новому году. Туристам показали Московский Кремль, природный парк «Зарядье», Политехнический музей, главное здание МГУ и другие достопримечательности столицы.

Экскурсии будут проводить до 27 декабря.

Гостей и жителей столицы в поездках сопровождают профессиональные гиды, которые рассказывают об истории Москвы и ее самых интересных объектах.

Также сообщается, что в ближайшие дни пройдут и пешие экскурсионные программы по центру города, которые включают посещение музеев и других достопримечательностей.

Ранее KP.RU писал, что жители Москвы могут послать открытки участникам СВО в рамках акции «Письма для наших героев».