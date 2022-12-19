Требуются феи чистоты и составители загадок. Пять необычных вакансий, которые предлагают соискателям в Москве

Вакансия «феи чистоты» на «Авито Работа». Так оригинально решили назвать клинера — уборщицу. Фото: Shutterstock

В столице ищут человека, который будет придумывать загадки. В требованиях к кандидату указано: «Склад ума, заточенный на придумывание непридуманного, ответственность, работоспособность». Необычной вакансией с kp.ru поделился сервис «Авито Работа».

— График работы свободный, есть возможность работать на дому. Зарплата обсуждается индивидуально с каждым кандидатом, в зависимости от стажа и уровня квалификации. Работодатель обещает творческую и креативную атмосферу, благоприятствующую творческому полету мыслей, — рассказали в пресс-службе Авито.

Загадки будут публиковать на интернет-портале. Однако новичкам на работу вход заказан — портфолио обязательно. Так и представляется собеседование: приходишь в кабинет потенциального начальства и начинаешь зачитывать им свои головоломки, рисовать ребусы…

Кстати

Кем подработать в Новый год

Нужен художник, который будет расписывать елочные шары и открытки в одном из ТЦ Москвы до конца январских каникул. В день можно заработать до 8 тысяч рублей. Очевидно, зарплата зависит от числа проданных услуг и товаров.

Продавцу билетов на новогодние мероприятия предлагают до 80 тысяч рублей. Надо обзванивать клиентов и предлагать им купить билетик на праздничное шоу.

Курьеры елок также требуются в Москве. За выезд на один адрес предлагают до 700 рублей — это если без подъема на этаж. А с доставкой до двери — до 1000 руб.

Вакансия «феи чистоты» также есть на «Авито Работа». Так оригинально решили назвать клинера — уборщицу. Убирать предстоит квартиры, которые сдают посуточно. Нужно быть готовой подойти в квартиру по звонку в течение часа. В месяц предлагают до 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджер по новогоднему настроению и директор катка: шесть способов хорошо заработать перед Новым годом

Есть работа гадалкам, мастерам по изготовлению вытынанок и другие нетривиальные вакансии. Труд щедро оплачивается (подробности)