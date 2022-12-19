Сколько стоит извлечь машину из снежного плена. В Москве активизировались откапыватели машин

В Москве начали оказывать услуги по откапыванию машин из снега Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как столицу накрыл мощный снегопад, на сайтах объявлений оживились мужчины с лопатами, готовые подработать.

- Помогу вытащить ваш автомобиль из снежного плена, - написал автор одного из объявлений. - Цены лояльные. Можете скинуть фото, все обсудим.

Еще один коммерсант в районе станции метро «Кузьминки» предлагает машину откапать (орфография сохранена). Видимо, вместе с лопатой мужчина притащит с собой капельницу. И стоит это удовольствие 1 тысяча руб.

Кто-то и вовсе работает дуэтом.

- Два русских парня очистят ваш автомобиль от снега, - говорится в третьем объявлении. - Стоимость услуги зависит от глубины снежного покрова. До 50 см - 5 тысяч руб. До 100 см - 10 тысяч руб. И до 150 см - 15 тысяч руб.

- За последние сутки мне позвонили только один раз, - с грустью в голосе сообщил «КП» откапыватель машин Александр. - Дамочка на «Тойоте». Сообщила адрес дома. Я приехал. Но ее во дворе уже не было. На звонки не отвечает.

Видимо, соседи этой женщины оказались приличными мужиками. Помогли несчастной «вырваться из снежного плена».

Напомним, за минувшее воскресенье в Москве выпало более 60 процентов месячной нормы осадков. Работа по уборке снега продолжается. К ней привлечены 120 тысяч коммунальщиков и порядка 14 тысяч единиц техники.

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