В Москве повторен рекорд высоты снежного покрова 81-летней давности

Сугробы в Москве повторили рекорд 1941 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице повторен рекорд высоты снежного покрова 81-летней давности. Об этом заявил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Сугробы выросли до 34, а местами и до 39 сантиметров, рассказал специалист.

Утром 19 декабря на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 34 сантиметра. В Тушино сугробы выросли до 35 сантиметров, а на Балчуге — до 39. Такие показатели соответствуют климатическим нормам февраля.

— Таким образом, московские сугробы точь-в-точь повторили суточный рекорд снежного покрова, который держался с 19 декабря 1941 года, — сообщил Евгений Тишковец.

В Подмосковье самые большие сугробы зафиксировали в Дмитрове — 38 см, Павловском Посаде и Клину нападало до 39 сантиметров, в Коломне высота снежного покрова составила 42 сантиметра, а рекорд за Черустями, где сугробы достигли 44 сантиметра.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни прогнозируется оттепель, новые снегопады не ожидаются, поэтому снежный покров расти не будет. Произойдет его уплотнение и усадка.

Ранее KP.RU сообщал, что днем 19 декабря в столице Гидрометцентр пообещал небольшой снег, гололедицу и минусовую температуру — от двух до четырех градусов ниже нуля.