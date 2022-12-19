Гололедицу, небольшой снег и до минус 4 градусов обещают в Москве 19 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр России поделился ежедневным прогнозом погоды. 19 декабря, в понедельник, в Москве ожидается облачность, мороз и небольшие осадки в виде снега.

Днем в столице температура воздуха составит от минус двух до минус четырех. В течение дня местами в регионе пройдет небольшой снег, при этом будет облачно. Москвичей и гостей столицы предупреждают также о гололедице на дорогах.

Пасмурность и скользкие дороги сохранятся и ночью, похолодает до -7... -9 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер днем будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Вечером он сменит направление на юго-западное.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что все выходные в столице шли снегопады. Только за ночь с 17 на 18 декабря выпало местами около 20 сантиметров снега. В результате высота снежного покрова достигла 33-38 сантиметров, это самые высокие показатели за всю историю метеонаблюдений.