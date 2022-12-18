Синоптик Тишковец: Москва побила исторический рекорд по высоте сугробов

Снегопад продлится в Москве до вечера воскресенья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Московском регионе выросли рекордные сугробы. Всего за сутки высота снежного покрова увеличилась на десять сантиметров: на ВДНХ до 33 см, в Тушино – до 33 см, а на Балчуге – до 38 см. Это самые высокие показатели за всю историю метеонаблюдений, обычно столько снега выпадает в феврале, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году (31 см) и в 1993 году (30 см)», — отметил метеоролог.

Синоптик добавил, что в Подмосковье также зафиксировали аномальные показатели. Так, в Черустях высота сугробов достигла 43 см, в Коломне и Клину – 42 и 40 см соответственно, в Павловском Посаде и Дмитрове – 39 см, а в Волоколамске – 35 см.

Тишковец предупредил, что снегопад продлится до вечера воскресенья, а высота снежного покрова увеличится еще на несколько сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичном регионе за минувшие сутки выпало до 50% от месячной нормы осадков.