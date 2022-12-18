До 50% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние сутки

В столичном регионе 18 декабря выпадет еще 5-10 мм осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московском регионе за минувшие сутки выпало аномальное количество осадков: в столице – 30% от месячной нормы, в области – 50% от нормы климата, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

Метеоролог уточнил, что на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, зафиксировали 15 мм атмосферных осадков, то есть треть месячной нормы, а в ТиНАО – 18 мм осадков.

Шли снегопады и в Подмосковье: в Павловском Посаде выпало 23 мм, в Кашире и Коломне – 22 мм, в Можайске и Долгопрудном – 20 мм. По словам синоптика, эти показатели достигают половины месячной нормы «небесной влаги».

«И это еще далеко неокончательные результаты. Снегопад продолжится в течение всего воскресенья до 18-21 часа вечера, после чего осадки прекратятся», — предупредил Тишковец.

Он добавил, что 18 декабря прогнозируется еще 5-10 мм осадков, что может стать рекордом для этого дня.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве объявили желтый уровень опасности из-за снегопада.