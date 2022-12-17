Объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снегопадов в Москве Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за обильного снегопада. Он будет действовать с 21:00 17 декабря и до 9:00 следующего дня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами ожидается очень сильный снег, метели и снежные заносы на дорогах. Также жителям столицы напоминают, что до 21:00 18 декабря продолжает действовать и желтый уровень погодной опасности. Он объявлен по причине порывистого ветра, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

Вплоть до второй половины 21 декабря будет действовать и предупреждение о желтом уровне опасности, связанное с гололедицей на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что высота сугробов в столице может приблизиться к рекордным показателям аж 1941 года. Тогда в день 19 декабря были зафиксированы сугробы высотой в 34 сантиметра. Сейчас высота снежного покрова в москве составляет всего 22 сантиметра, но обильные снегопады продолжаются и рекорд может быть обновлен.