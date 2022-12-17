Высота сугробов в Москве 19 декабря может приблизиться к рекорду 1941 года

В Москве 19 декабря ожидают рекордно высокие сугробы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 19 декабря высота сугробов может приблизиться к рекорду 1941 года. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 81 год назад в этот день была зафиксирована отметка в 34 сантиметра.

Сейчас высота снега в столице составляет 22 сантиметра, такое значение зарегистрировали на главной метеостанции Росгидромета в Москве. Все выходные будут идти снегопады, после чего не исключено, что снежный покров приблизится к рекордным значениям.

Также синоптик напомнил, что еще во вторник, 13 декабря, высота сугробов достигала всего 5 сантиметров — сугробы подтаяли после прошедшего тропического дождя.

Ранее KP.RU писал, что из-за метели и снегопадов в аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Из Шереметьева вовремя, столько же отменили совсем. В Домодедове задержаны 12 рейсов, один отменен. Во Внукове отменили 10 рейсов, еще шесть задержали.