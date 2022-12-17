Из-за снегопадов в аэропортах Москвы 40 рейсов задержали и отменили

Из-за снегопадов в аэропортах Москвы 20 рейсов задержали и 17 отменили Фото: Виктория МИНАЕВА

В московских аэропортах из-за непогоды задерживают и отменяют некоторые рейсы. Из «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в общей сложности не вылетели или отправились позже запланированного более 40 бортов. Информация взята из открытых данных онлайн-табло вылета на «Яндекс.Расписании».

По данным на 11 часов утра, в Шереметьеве задержаны шесть рейсов, столько же отменены. В Домодедове задержаны 12 рейсов, один не вылетел совсем. Во Внукове отменили 10 рейсов, опаздывают с отправкой еще шесть.

Напомним, в столице 17 декабря прогнозируют сильный снег и местами метель. Ветер достигнет 10 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

Как писал KP.RU со ссылкой на ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, снегопады продолжатся всю ночь и усилятся к утру воскресенья. 18 декабря метеорологи не исключают установление новых погодных рекордов, связанных с количеством выпавших осадков.

Сообщалось, что в Москве будет от минус двух до минус четырех. По области возможно понижение температуры до шести градусов ниже нуля. Ночью похолодает еще на пару градусов.