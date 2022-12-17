Синоптик Леус: в Москве 18 декабря возможно обновление погодных рекордов из-за снегопадов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московском регионе в субботу, 17 декабря, ожидаются снегопады, местами сильные. Также возможны слабые метели. Снег продолжит идти и на следующий день. Более того, в воскресенье, 18 декабря, синоптик не исключает обновление погодных рекордов.

Как отметил Михаил Леус, погоду в столичном регионе сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с очередным активным средиземноморским циклоном. Помимо обильных снежных осадков, прогнозируется облачность. На юге и востоке области вечером будут наблюдаться гололедные явления, на дорогах региона вероятны снежные заносы.

Температура воздуха в Москве составит от двух до четырех градусов со знаком «минус», по области прогнозируют -1…-6. Ветер будет дуть с северо-востока, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится и составит 748 мм ртутного столба, что соответствует значениям, близким к норме. Солнечная активность ожидается умеренная, геомагнитное поле спокойное.

Ранее KP.RU публиковал прогноз погоды на ближайшие сутки от Гидрометцентра России. Синоптики метеослужбы сообщают, что ночью с субботы на воскресенье также будет идти сильный снег, ветер ожидают порывистый, до 12 метров в секунду. Температура в столице снизится до -5 — -7 градусов.