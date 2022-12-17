Снег, гололедица и до -4 градусов ожидаются в Москве 17 декабря 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в субботу, 17 декабря, прогнозируют облачную погоду и снег, местами сильный. На дорогах образуется гололедица и снежные заносы. Днем температура воздуха опустится до двух-четырех градусов ниже нуля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, который позже перейдет в северный. Атмосферное давление немного понизится и составит 750 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье воздух остынет до -5…-7 градусов. Атмосферные осадки в виде сильного снега сохранятся, как и опасные явления на дорогах. Также местами ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, к северному направлению добавится северо-западное. Атмосферное давление снизится еще на три единицы.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о метелях и снегопадах в Москве. Оно актуально на все выходные, 17 и 18 декабря.