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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:33

Снежный буран идет на Москву. МЧС выпустило экстренное предупреждение на 17-18 декабря

МЧС предупредило жителей Москвы о порывистом ветре и метели 17-18 декабря
Сергей КУДРИН
МЧС: 17-18 декабря в Москву придёт порывистый ветер и метель

МЧС: 17-18 декабря в Москву придёт порывистый ветер и метель

Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Москвы распространило среди жителей экстренное предупреждение о снегопаде с порывистым ветром, который принесёт метели в столицу в ближайшие выходные, 17-18 декабря. Соответствующее сообщение спасатели разослали жителям города.

Согласно прогнозам столичных синоптиков, с 09:00 17 декабря до конца 18 декабря в Москве ожидается снегопад, который будет сопровождаться порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду. Местами также возможны порывы и до 15 метров в секунду.

Основываясь на прогнозах синоптиков Росгидромета, спасатели также предупреждают о гололедице и заносах снега на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют не ускоряться на дорогах, отказаться от резких манёвров, выдерживать дистанцию до двигающихся впереди автомобилей. Пешеходов же просят обходить шаткие конструкции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов.