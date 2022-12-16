Снежный буран идет на Москву. МЧС выпустило экстренное предупреждение на 17-18 декабря

МЧС: 17-18 декабря в Москву придёт порывистый ветер и метель Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Москвы распространило среди жителей экстренное предупреждение о снегопаде с порывистым ветром, который принесёт метели в столицу в ближайшие выходные, 17-18 декабря. Соответствующее сообщение спасатели разослали жителям города.

Согласно прогнозам столичных синоптиков, с 09:00 17 декабря до конца 18 декабря в Москве ожидается снегопад, который будет сопровождаться порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду. Местами также возможны порывы и до 15 метров в секунду.

Основываясь на прогнозах синоптиков Росгидромета, спасатели также предупреждают о гололедице и заносах снега на дорогах. Водителям настоятельно рекомендуют не ускоряться на дорогах, отказаться от резких манёвров, выдерживать дистанцию до двигающихся впереди автомобилей. Пешеходов же просят обходить шаткие конструкции.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов.