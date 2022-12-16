«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до полудня 18 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение актуально уже сейчас, и продлится вплоть до 12:00 18 декабря. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о так называемых «прочих опасностях» было объявлено равноценно и в Подмосковье, и в Москве. На улицах ожидается корка скользкого льда и снежные заносы, благодаря которым ходить и ездить по гололёду станет ещё сложнее.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не предполагает. Когда погода нешуточно грозит здоровью и жизни - ей присваивается «оранжевый» или даже «красный» статус.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве в субботу и воскресенье, 17-18 декабря, ожидаются сильные снегопады, местами даже с метелью, из-за чего снежный покров в городе вырастет ещё на 20-25 сантиметров.