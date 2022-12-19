«Помогала отцу разводить женщин на миллионы». В деле афериста из Тиндера оказалась замешана его дочь

Дочь помогала Надиру Абулову выманивать у своих жертв круглые суммы

В Москве продолжается раскручиваться уголовное дело о мошенничестве, которое было возбуждено после публикации на сайте KP.RU. Это история о брачном аферисте, который кинул десятки доверчивых женщин на десятки миллионов рублей, заставляя их брать кредиты и выгребать секретные «кубышки»… Как стало известно, в Москве также задержана дочь 52-летнего альфонса Надира Абулова. По версии следствия, девушка помогала отцу расположить к себе новых знакомых и вытянуть у них деньги.

- Диана Дабсон доставлена в суд. Следствие просит арестовать ее, - сообщили KP.RU в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.

В центре - Надир Абулов, справа - его дочь Диана Дабсон, слева - его сестра.

Сам Надир Абулов, как рассказал источник в правоохранительных органах, успел скрыться до своего ареста. По неподтвержденным данным, он мог сбежать в родной Баку.

Как ранее рассказывал сайт «Комсомольская правда Москва», Абулов знакомился с немолодыми одинокими женщинами через сайты и мобильные приложения знакомств. Представлялся (одновременно) сотрудником ФСБ и успешным бизнесменом. По словам потерпевших, после первого же свидания мужчина звал к себе в гости - спешил познакомить с детьми.

- Его дочь Диана кинулась меня обнимать: спасибо вам, я папу таким счастливым никогда не видела! - вспоминает Светлана Переседова. - Меня посадили за стол, угощали. И я, честно говоря, «поплыла». Я была в шоке. Я внезапно оказалась частью большой семьи, в которой все хорошо и все друг друга любят…

Метод действовал на женщин безотказно. Это уже были настоящие, семейные, доверительные «отношения»! Некоторых своих жертв альфонс сразу тащил с паспортом в банк, чтобы взять кредит «на развитие бизнеса». Некоторых Надир обхаживал месяцами, уговаривая продать московскую квартиру, чтобы купить общий дом «с окнами в пол и видом на лес». На эти же цели выманивал сбережения.

Например, упомянутая Светлана Переседова в общей сложности отдала аферисту 5,5 млн рублей и теперь скрывается от коллекторов - за кредитные карты Надир Абулов, как настоящий джентльмен, обещал платить сам, но в итоге сбежал.

В итоге пострадавших - десятки. На Абулова писали заявления, но участковые в Подмосковье почему-то выносили отказные материалы, уголовных дел на него не заводили. А вот в Москве завели - сразу после публикации на сайте «Комсомольской правды».

- После этого в полицию обратились еще несколько потерпевших, - сообщил KP.RU источник. - Одну из них Абулов охмурил буквально за несколько дней до возбуждения уголовного дела, когда в Интернете про него уже вовсю писали. Попросил взять две кредитные карты по 500 тысяч рублей каждая, снять все деньги и передать ему. Максимально циничный человек…

Жертвы уверены, что разводить несчастных на деньги Абулову помогала дочь Диана Дабсон.

- Она входила в доверие, становилась как будто подругой, я с ней обсуждала все наши проблемы с Надиром, а она мною вертела по-женски, как хотела. Это был их общий план, - говорит Светлана Переседова. – Я знаю, что часть украденных денег от переводил на развитие бизнеса Дианы - кальянной в Химках.

К слову, некоторым женщинам Надир Абулов представлялся при знакомстве как Эрвин и Даниль. У его детей тоже интересные имена. Диана носит фамилию Дабсон. А сына Камрана многие знакомые знают под именем Диего.

По словам женщин, Камран-Диего тоже помогал отцу обхаживать женщин. Но после начала СВО Абулов-старший срочно вывез его в Турцию (семья получила российское гражданство как раз через одну из обманутых женщин, которая в итоге осталась без квартиры). Сам сбежал. Пока, выходит, отдуваться за всю семью предстоит Диане Дабсон…

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