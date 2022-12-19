Акция «Доброе дело»: В Подмосковье запустили автобус, куда можно принести помощь для российских солдат в зоне СВО

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области с минувших выходных курсирует специальный автобус, который станет передвижным пунктом сбора помощи для российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции. Он стал частью большой гуманитарной акции «Доброе дело», которую весной запустили одинцовские школьники, а поддержали губернатор Андрей Воробьев и десятки тысяч жителей из всех муниципалитетов Подмосковья. Спецавтобус будет в дневное время стоять в людных местах, а все желающие смогут принести сюда помощь для наших бойцов. Это консервы, чай, кофе, лапша быстрого приготовления, зубные паста и щетки, туалетная бумага, мыло, футболки, трусы, носки, термобелье, свитера и многое другое.

Всего автобус «Доброго дела» посетит 8 городов. В воскресенье он побывал в Котельниках. Сегодня работает в Жуковском. Завтра, 20 декабря, будет работать в Люберцах - с 14:00 до 18:00 на парковке парковка у ТЦ «Орбита» (Октябрьский проспект, 366). Далее на этой неделе он побывает в Домодедово (21 декабря, среда), Подольске (22, четверг), Одинцове (23, пятница), Химках (24, суббота) и Королеве (25, воскресенье).

Полное расписание - в разделе «Новости» на сайте движения «Волонтеры Подмосковья».

- Вся собранная помощь сначала отправится на склад в Балашиху. Там она будет отсортирована и упакована волонтерами, а затем направлена в места дислокации наших защитников, в том числе на передовую, - сообщили в движении «Волонтеры Подмосковья».

Напомним, ранее губернатор Подмосковья сообщил о том, что льготы, которые Московская область предусмотрела для семей мобилизованных граждан и добровольцев, также будут распространяться и на контрактников, а также бойцов Росгвардии, которые служат в зоне специальной военной операции.

- В Подмосковье большое количество воинских подразделений. Наши жители, главы семейств выполняют сегодня свой служебный долг, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Все это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Мы исправили эту ситуацию. И все семьи военнослужащих теперь будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь.