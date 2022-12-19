Рубить елку - только в питомнике: В Подмосковье рассказали, что грозит елочным браконьерам

Фото пресс-службы правительства Московской области

Как известно, около 40% площади Московской области - леса. А под Новый год некоторым несознательным товарищам нет-нет да и захочется воспроизвести сюжет всем известной песенки «В лесу родилась елочка». Ну вы помните - мужичок «срубил он нашу елочку под самый корешок». В наше время такое браконьерство не приветствуется. За это не только штраф, но и уголовное наказание понести можно. Тем более, что по всему Подмосковью уже объявлена традиционная ежегодная операция «Елочка». Мобильные группы патрулируют леса, чтобы никто незаконно не рубил ели и сосны.

- На землях лесного фонда для охраны хвойных молодняков усилена лесная охрана, - сообщил курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Совместно с представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности проводится комплекс мероприятий для пресечения фактов незаконной заготовки ели и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

Между тем в Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что грозит елочным браконьерам, пойманным с поличным.

- За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, - объяснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. - Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность!

Напомним, что с 17 декабря подмосковные питомники, в которых выращивают деревья хвойных пород, начали продавать ели и сосны к Новому году. Можно приехать, самостоятельно выбрать понравившееся дерево понравившегося размера, срубить его (или попросить местных специалистов). Цены - ниже, чем на рынках. Ель высотой до 1 метра стоит 400 рублей, до 1,5 метров - 550 рублей, около 2 метров - 1200.

КОНКРЕТНО

Куда ехать за елочкой

• Ульянинский питомник

Адрес: Московская область, Раменский городской округ, село Ульянино.

Телефоны: 8-916-989-32-98 (Нина Ивановна), 8-916-916-89-86 (Евгений Александрович).

• Волоколамский питомник

Адрес: Московская обл., Волоколамский г.о., п. Трехмарьино

Телефон: 8-910-443-85-29 (Валентина Иосифовна)

• Дмитровский питомник

Адрес: г. Дмитров ул. Сосновая, 1А

Телефон: 8-916-477-89-58 (Галина Николаевна)

• Сергиево-Посадский питомник

Адрес: г. Сергиев Посад, Поселок лесхоза, Ул. базисный питомник, 10А

Телефон: 8-915-072-50-86 (Анна Викторовна)