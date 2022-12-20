Новогодние развлечения в торговых центрах Москвы: Шоу «Щелкунчик», рождественский экспресс и встречи с Дедом Морозом

Декабрьский шопинг можно превратить в отдых для детей и взрослых. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Все - за подарками! Москвичи и гости столицы штурмуют торговые центры в поисках новогодних сюрпризов под ёлочку. Но даже в праздничной суете можно найти время на передышку. Тем более, что многие моллы придумали для посетителей зимние программы с развлечениями, чаще всего бесплатными. Рассказываем, что интересного могут увидеть взрослые и дети во время шопинга.

Центральный детский магазин на Лубянке

Танцы со снежинками и зайками

В этом году главный атриум с 12-метровой нарядной елкой стал огромной сценой. На ней каждый день до 7 января - программа из более чем 100 развлечений. Среди них - снежное шоу, выставка шоколадных фигур, карусель с лошадками, мастер-классы, игровые квесты и фотозоны.

До конца декабря и первую неделю нового года в атриуме открыты резиденция Деда Мороза и избушка Бабы Яги. Желающие могут зайти в гости к сказочным персонажам. Впервые здесь появился новогодний пункт Почты России, где можно отправить новогоднему волшебнику письмо. Рядом - торговые шале с елочными игрушками, ароматными имбирными пряниками, сувенирами, инсталляциями с принцессами, солдатиками и царским троном.

В праздничном расписании:

- иммерсивное шоу по мотивам сказки «Щелкунчик» в исполнении артистов Детского музыкального театра юного актера - 24 и 25 декабря, в 17.05, 17.40 и 18.30;

- весёлые шествия с Щелкунчиком, Мышиным королем, снеговиками, гномами, елочными игрушками и символами года - зайками. Их можно увидеть в главном атриуме и галерее «Улица сказок» - 24 и 25 декабря, с 15.00 до 17.00;

- шоу с танцем сотен летающих над зрителями снежинок - ежедневно до 15 января, сеансы в 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 и 20.30.

Везде вход свободный.

Как добраться: Театральный пр-д, д. 5/1, м. «Лубянка», «Кузнецкий мост».

«Афимолл Сити»

Фантастический полёт с Петсоном и Финдусом

Детей от 4 до 12 лет, а также их родителей зовут на «Новогоднее приключение Петсона и Финдуса». Любимые книжные герои дедушка Петсон и котенок Финдус отправятся на необычном летательном аппарате через всю Вселенную. По пути зрителей ждут загадки, игры, интересные факты, музыка, танцы и смех.

Обратите внимание! Дети могут попасть на шоу только в сопровождении взрослого. Каждому зрителю - и большому, и маленькому - нужен отдельный билет. Для ребёнка в цену билета входит посещение одной из пяти мастерских (столярная, швейная, мозаичная, пряничная или кукольная) и шоу, а также новогодний подарок. В фойе будет работать книжная ярмарка с детскими изданиями.

Цена: для детей - 2500 руб., для взрослых - 1000 руб.

Когда: с 24 декабря по 7 января (кроме 31 декабря и 1 января), ежедневно 11.00 - 16.00.

Как добраться: Пресненская наб., д. 2, м. «Выставочная».

«Щелковский»

Фокусы и детский бьюти-бар

Каждые выходные с 12.00 для маленьких гостей проводят развлекательную программу. Тех, кто любит творить, ждут мастер-классы по декору новогодних масок, созданию броши-зайчика, волшебной палочки и креативных украшений. Модникам наверняка понравится детский бьюти-бар, в котором будут крутить прически и рисовать блеск-тату мальчикам и девочкам. А ещё зрители увидят поющих Деда Мороза и Снегурочку, новогодние фокусы и криогенное шоу.

В афише также интерактивные программы (на сцене на 0 этаже):

- 24 декабря, 12.00 - 13.30 - «Алиса в стране чудес»;

- 25 декабря, 12.00 - 13.30 - «Щелкунчик и мышиный король», 13.30 - 14.00 - кукольный спектакль «Зимняя сказка»;

- 31 декабря, 12.00 - 13.30 - «Холодное сердце».

На 4 этаже в МФЦ «Мои документы» - 24 декабря, с 14.00 до 16.00, каждый может встретиться с Дедом Морозом. Волшебник вручит ребенку сюрприз за рассказанную добрую историю или стихотворение.

На 5 этаже, в зоне фуд-корта - 25 декабря, с 12.00 до 16.00, пройдёт анимационная программа для детей «Дед Мороз и Снегурочка».

Для любителей спорта - ежедневно на 3 этаже работает бесплатная площадка для пинг-понга. Нужно только принести с собой ракетки.

Вход свободный.

Как добраться: Щелковское ш., д. 75, м. «Щелковская».

«Метрополис»

Сувениры из Хогвартса и зимние концерты

В центральном атриуме среди ярких новогодних украшений развернулась праздничная ярмарка - с елочными игрушками, гирляндами, подарками и даже сувенирами из волшебной школы Хогвартс для поклонников Гарри Поттера.

А на первом этаже по 8 января включительно работает волшебный почтовый ящик, в который можно опустить письмо для Деда Мороза. Рядом - пункт бесплатной праздничной упаковки покупок. Внимание! Здесь не принимают вещи нестандартной формы, которые невозможно упаковать в бумагу, и скоропортящиеся продукты.

Под занавес этого года - встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой:

- 23 декабря - с 17.00 до 19.00;

- 24 декабря - с 14.00 до 16.00;

- 30 декабря - с 17.00 до 19.00.

А в зимние большие выходные, ежедневно с 3 по 7 января, с 15.00 в центральном атриуме - концерты с новогодними мелодиями в живом исполнении.

Вход свободный.

Как добраться: Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4, м. «Войковская».

«Европейский»

На сказочном поезде мчим в 2023-й!

До 30 декабря включительно каждый день c 12.00 до 19.00 всех встречают Дед Мороз и Снегурочка. Кому-то от них перепадут подарки. А в хороводе с зимними героями смогут закружить и дети, и взрослые.

На 1 и 2 этажах - новогодняя ярмарка с пушистыми елками разной высоты, рождественскими украшениями, елочными игрушками ручной работы, разноцветными гирляндами, сладостями, музыкальными и световыми сувенирами.

На 3 этаже в атриуме «Рим» с 14.00 до 18.00 - бесплатные мастер-классы для всей семьи по созданию новогодних игрушек. Расписание выглядит так:

- 23 декабря - «Олень-крендель»;

- 24 декабря - «Снежный шар»;

- 25 декабря - «Игрушка ёлочка»;

- 30 декабря - «Деревянный Дед Морозик».

По 4 этажу в атриуме «Москва» все желающие могут бесплатно прокатиться на поезде «Европейский экспресс». Рейсы отправляются ежедневно в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Вход свободный, без предварительной записи.

Как добраться: пл. Киевского вокзала, д. 2, м. «Киевская».

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