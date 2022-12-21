Фудмолл с 60 ресторанами и буккроссинг: открылось новое «Депо. Три вокзала» в Москве

"Депо. Три вокзала" уже открылось, но пока не на полную мощность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве открылось новое пространство "Депо. Три вокзала", где можно пообедать всей семьей, поработать с ноутбуком, взять книгу и побывать на живом концерте. Находится в пешей доступности от площади Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов. Корреспондент kp.ru побывала внутри и рассказывает, чем москвичи смогут заняться в новом "Депо".

Депо превращается в фудмолл

Раньше на этом месте был Рязанский трамвайный парк. Он работал с 1911 до 1937 года. Последние годы исторические здания пустовали и стали разрушаться. Однако по-прежнему сохраняли статус объектов культурного наследия. Стали думать, что с ними делать. Удачным примером использования подобных пространств является "Депо" на Лесной улице. Решили повторить, но сделать еще функциональнее и добавить больше развлекательных и образовательных программ.

- Расположенные здесь здания отреставрировали: восстановили кирпичную кладку, привели в порядок кровлю, убрали поздние элементы, искажающие исторический облик, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Раньше на этом месте был Рязанский трамвайный парк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключевым пространством внутри стал фудмолл площадью 8000 кв. м. Это 60 ресторанов и больше 15 кухонь мира. Но кроме гастрономической функции, в "Депо. Три вокзала" создали бизнес-кластер с коворкингом для молодых предпринимателей, развивающих проекты в сфере food tech (технологии пищевых производств).

Новое пространство позволило создать кинопаркинг на 300 мест. Автомобилисты смогут смотреть фильмы, не покидая свои машины. Также в "Депо. Три вокзала" планируют проводить фестивали, ярмарки и концерты. Ориентировочно ждут 650 тысяч посетителей в месяц.

В центре фудмолла появилась елка с огненными шарами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елку поставили, пиццу пекут

"Депо. Три вокзала" уже открылось, но пока не на полную мощность. Как сказали бы метростроевцы, технический пуск. Уже варят кофе, выпекают пиццу и продают камчатских крабов. В центре фудмолла появилась елка с огненными шарами. Одновременно пообедать и поработать здесь смогут более 2000 человек - столько предусмотрено посадочных мест.

- Начал работу рынок, где можно купить фрукты и овощи, в ближайшее время появятся лавки с фермерскими сырами и колбасами. Открыты больше 50% корнеров в фудмолле, можно посетить зону буккроссинга, взять почитать книги и поработать с ноутбуком за комфортными столиками, — рассказали в пресс-службе "Депо. Три вокзала".

Начал работу рынок, где можно купить фрукты и овощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концепция фудмолла напоминает "Депо" на Лесной. Частично здесь можно будет встретить такие же корнеры. Уже сейчас открыты: Mollusca, Raw to go, Veганутые, Thali Dosa, Bright Israeli Grill, Greek Stree, Tsomi и другие.

- У нас много чизкейков, уже привезли к Новому году пряничные торты и в виде елочек. Из необычного - торт "Мужской идеал" и любимый у москвичей - торт "Москва", — рассказали в корнере кондитерского дома Caketime.

- Мы привезли огурцы из Тамбова, томаты и мандарины из Азербайджана, орехи и сухофрукты из Узбекистана, ананасы из ЮАР, - рассказали в овощной лавке.

В фудмолл можно с собаками любых пород - территория обозначена, как dog-friendly. Обязательное условие - собака в наморднике и на поводке. Поддерживает "Депо. Три вокзала" и экологическую тему - в залах установлены урны для сортировки мусора. К тому же будут проводиться лекции на темы загрязнения окружающей среды.

В фудмолл можно с собаками любых пород - территория обозначена, как dog-friendly Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерты и веранда: что еще будет?

Новое пространство будут использовать для разных мероприятий - сцену для концертов, поднимающийся подиум для выступлений диджеев, будут проводить презентации автомобилей.

Летом москвичей ждет веранда на более 1000 мест. А на крыше откроют зеленую террасу, откуда откроется панорамный вид на город, в том числе на сталинские высотки.

А местные жители получат пешеходную зону с лавочками и березовой аллеей - фактически от Ольховской улицы до самого депо.

Создатели общественного пространства соорудили между зданиями фонтан, отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны.

- Готовим к запуску уникальный кинопаркинг (прим.ред. - ориентировочно в январе 2023), где можно смотреть кино, не выходя из машины и круглый год. Уже сейчас для посетителей работает парковка на 350 мест (первые три часа бесплатно), — рассказали в пресс-службе "Депо. Три вокзала".

Кроме гастрономической функции, в "Депо. Три вокзала" создали бизнес-кластер с коворкингом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время откроют детскую зону 280 кв. метров, куда мамочки с колясками смогут подняться на лифте. Детей постарше можно будет оставить с аниматорами, а родители смогут в это время сделать покупки, заказать еду, побывать на лекции или мастер-классе.

Если сравнивать "Депо" на Лесной и новое, то здесь будет больше образовательных проектов про IT-технологии, презентаций книг, мастер-классов. Будут проходить фестивали, арт-ярмарки, иммерсивные шоу, театральные постановки, маркеты художников и ювелиров. А также будет создана барная линия с диджеями, где можно отдыхать до 4 утра.

Предновогодняя вечеринка

Накануне Нового года в фудмолле запланирована большая вечеринка - 30 декабря будут звучать только суперхиты от звезд российской эстрады. Организаторы держат в секрете, кто из известных артистов выступит, но дают подсказку, что это может быть Дима Билан, Елка или Клава Кока.

- А также готовим горы подарков и яркий DJ-сет, — рассказали в "Депо. Три вокзала".

Где: Новорязанская улица 23 строение 1. Ст. метро "Комсомольская".

Когда: понедельник-четверг, воскресенье с 10.00 до 23.00, пятница и суббота с 10.00 до 2.00.

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