Ветеринары рассказали москвичам: что делать, если на Новый год вам подарят кролика

Все эти звери в разное время попали к Ярославе Чепаревой в импровизированный приют, организованный в обычной однушке в Люберцах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫЖИВШИЕ

Ральф и Лукас – жертвы экспериментов, в Санкт-Петербурге на них тестировали БАДы. Квошу в феврале выставили в один из столичных подъездов – просто положили у мусоропровода. Крольчиха не ходила, потребовалась долгая реабилитация, но теперь она лишь слегка прихрамывает на одну лапку. Крольчат Тимона, Фрею и Барбариску отловили в ноябре на улице, первых двух поймали быстро, а за Барбариской «охотились» полторы недели, потому что она пряталась под какой-то сарай, где ее грел местный кот.

Все эти звери в разное время попали к Ярославе Чепаревой в импровизированный приют, организованный в обычной однушке в Люберцах. Кто-то подлечится и в ближайшее время переедет в новую семью, а кому-то в силу возраста и тяжелых заболеваний суждено жить под ее бдительным присмотром до конца своих дней.

Соседи и не знают, что у них за стеной – обитель кроликов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все началось спонтанно: два года назад у меня жили два кролика, потом я увидела в соцсетях сообщение о том, что на стройке под железнодорожной платформой бегает крольчиха. Поехала помогать, а поскольку я – ветеринарный врач, то и выхаживать Агату взялась сама. Ранее она питалась тем, что давали ей строители: арбузными корками, пивом и хлебом. Можете себе представить, как это повлияло на ее организм. Но до сих пор при первой возможности она пытается облизывать пивные бутылки, — рассказывает корреспонденту kp.ru Ярослава Чепарева. – После Агаты я увидела, что сообщения о выброшенных кроликах появляются регулярно, и поняла: я не смогу им помочь, просто потому что мне негде их разместить. Поэтому сняла для этого отдельное жилье.

ОБИТЕЛЬ КРОЛИКОВ

Четвертый этаж обычного жилого дома: соседи и не знают, что у них за стеной – обитель кроликов. К моменту нашего визита их там было 10 штук: 9 – в просторных вольерах, а 10-й, гиперактивный альбинос Тук, отвоевал себе целую кухню. А когда-то его нашли на пороге стоматологии с вывернутой набок шеей. Шею вылечили, Тик, несмотря на великаньи размеры, оказался ребенком, а недавно вытащил счастливый билетик: из Варшавы за ним приедет новая хозяйка и увезет его в новый дом.

Квартира стоит 20 тысяч рублей в месяц. Остальные расходы зависят от состояния поступающих кроликов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У меня тут стоят камеры, так что я частенько подключаюсь к ним и смотрю, все ли в порядке. Где Тук, чем остальные занимаются. Сама здесь бываю четыре раза в неделю, плюс мне помогают волонтеры – убираться и кормить всю эту ораву. Это только кажется, что кролик непривередлив. Существует масса нюансов, от которых зависит его жизнь.

СКОЛЬКО СТОИТ СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ

- Квартира стоит 20 тысяч рублей в месяц. Остальные расходы зависят от состояния поступающих кроликов, разброс довольно большой: от 35 до 150 тысяч рублей с учетом обследований и лекарств, — подсчитывает Ярослава Чепарева. – Экономить получается на оптовых закупках и некоторых ветуслугах: я же сама ветеринар.

Что нужно кролику? (цены из расчета на одно животное)

1. Вольер, от 2000 руб.

Клетки кролику не подходят – они слишком тесные. А этому зверю нужно много двигаться, от этого зависит его пищеварение. В природе кролики, к примеру, «наматывают» 8 км за день. Так что нужен либо вольер размером метр на метр (с регулярными прогулками по квартире), либо свободный выгул (не забудьте спрятать провода – кролик обязательно их разгрызет).

2. Сено, от 100 руб. за 1 кг, в месяц нужно примерно 3 кг

Сено у кролика всегда должно быть в свободном доступе – это основа и залог хорошего пищеварения. Кролики - не обжоры, поэтому не съедят больше, чем им нужно здесь и сейчас.

Клетки кролику не подходят – они слишком тесные. А этому зверю нужно много двигаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Корм, от 1000 руб. за 10 кг, в месяц нужно примерно 3 кг

Сухой корм подсыпается 1-2 раза в день. Кроликам нельзя голодать: у них по-особому работает перистальтика: еда продвигается за счет следующей пищи. И если они долго не едят, то начинается брожение, кролик может погибнуть. Основа рациона - специализированный корм: Ярослава советует беззерновой для лошадей. Разнообразить его можно различными дикорастущими травами летом и засушенными - зимой, плюс корешками, семенами и цветочками, кроликам вполне подойдут крапива, подорожник, полынь, яблоня, груша, малина, любые плодовые и ягодные кустарники, лопух, плюс укроп, лен и расторопша.

4. Миска для воды – от 250 руб.

В свободном доступе у животного всегда должна быть свежая вода комнатной температуры, лучше – очищенная или бутилированная. Причем именно в миске, а не в поилке, чтобы кролик пил правильно - с опущенной вниз головой.

5. Лоток (от 350 руб.) с наполнителем (лучше древесным) – от 100 руб. за 1 кг, в месяц нужно примерно 5 кг

Все кролики быстро приучаются к лотку. Если наполнитель ему нравится, он сразу понимает, что к чему. Когда кролик живет один, убираться за ним можно раз в день.

6. Домик (от 800 руб.) и подстилка (от 400 руб.)

У кролика обязательно должно быть укрытие, куда он сможет спрятаться, если ему страшно. А бывает это частенько.

7. Регулярные осмотры у врача и вакцинирование - 2000-2500 руб. в год

Диспансеризацию у ветврача рекомендовано проходить раз в год: чем раньше вы заметите болезнь, тем дешевле ее будет вылечить. Также важно вакцинировать питомца от специфических болезней, многие из которых смертельно опасны.

На весу кролика держать нельзя, но наша модель — профессионал и согласилась попозировать так Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРОЛИК В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА

В преддверии наступающего года Кролика, Ярослава предполагает, что число «постояльцев» будет увеличиваться. Не сразу, конечно: через месяц-другой, наигравшись с пушистиками, народ начнет от них избавляться и передаривать. Частенько – семьям с детьми.

- На самом деле кролик – плохой подарок, — уверен волонтер Станислав Сергеев, который в свое время помогал ловить Барбариску и других крольчат. - Люди недооценивают, насколько это долгосрочная ответственность. В хороших условиях кролики живут 8-10 лет, у меня прошлый питомец прожил 12. Более того, кролика нельзя дарить маленьким детям: не все милые пушистики любят обнимашки, но почти все боятся громких звуков и от испуга могут укусить.

Что делать, если вам подарили кролика:

1. Свяжитесь с заводчиком или волонтерами, которые занимаются кроликами. Они расскажут, как за ним ухаживать, чем кормить и на что обращать внимание.

2. Если вы понимаете, что «не тянете» питомца, напишите волонтерам или в кроличий приют, не передаривайте питомца и не отпускайте его в «свободное плавание» - ни в подъезде, ни на улице он не выживет.

3. Сделайте красивые фотографии кролика, передайте их приюту и волонтерам – так им будет проще найти новый дом вашему питомцу

4. Соблюдайте рекомендации по содержанию животного – если он заболеет, пристроить его станет крайне проблематично

5. Если ситуация критическая (аллергия, срочный отъезд или др.), обратитесь в специализированную зоогостиницу, куда кролика можно будет отдать с последующим пристройством, цена вопроса – от 800 рублей за сутки

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

- ТГ-канал Ярославы Чепаревой

- Москва. Помощь кроликам, попавшим в беду. Группа в ВК.

- Помощь кроликам, едва не угодившим в суп. Группа в ВК.

- Передержка кроликов и зоогостиница Rabbits Hotel.

- ЗООотель для кроликов.

- Приют для кроликов и передержка от «Зайкафе».

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