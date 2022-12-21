Как в ИКЕА: Семья московских полицейских освоила плетение игрушек для елки и корзин из старых газет

Полина Майорова уверена: "Плетение из лозы - это минимум вложений и максимум прибыли". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то Полина Майорова работала дознавателем в полиции. Но в декретном отпуске занялась рукоделием, причем так удачно, что службу решила оставить. Сплетенные этажерки, сундуки и корзины, как в ИКЕА, покупатели расхватывают, словно горячие пирожки и требуют еще. Так, что мастер уверена:

- Плетение из лозы - это минимум вложений и максимум прибыли.

Техника предельно простая. Сначала нужно заготовить "лозу". Для этого совсем не обязательно ехать в Сочи и обдирать виноградники.

Берем лист бумаги, плотно наматываем на спицу, проклеиваем в уголках, а затем получившиеся макаронины красим морилкой и покрываем лаком. Готово.

Сейчас для производства лозы Полина берет потребительскую бумагу, она вдвое тоньше офисной. Но если такой нет, то можно использовать старые газеты.

Сплетенная из лозы готовая игрушка украшает новогоднюю елку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Поначалу я так и делала. Разоряла бабушкины запасы, — признается мастер.

(По нашим подсчетам вышло, что из 20 "толстушек" «Комсомольской правды» получится одна пятилитровая корзина).

Ну а, для того чтобы сплести небольшую елочную игрушку, хватит 8-10 лоз и пятнадцати минут времени.

Специально для kp.ru Полина показала, как сплести украшение для елки в виде мордочки оленя.

Помимо заранее заготовленной лозы нам понадобятся пузырек клея, садовые ножницы и еще обычная флористическая проволока. Ее нужно вставить в каждую трубочку. Порядок действий такой.

1. Сворачиваем из трубочки кольцо. Чтобы получилось максимально ровным - оборачиваем лозу вокруг чашки.

2. Берем еще одну трубочку и аккуратно обматываем колечко по периметру.

3. Обязательно посмотрите наше видео. На нем мастер учит основному приему лозоплетения: наращиванию. Это процесс соединения двух трубочек, и он пригодится всегда, вне зависимости от того, что вы делаете: корзину или игрушку.

4. Хорошо обмотав кольцо, формируем из трубочки оленьи рога и срезаем остаток материала садовыми ножницами.

5. Скрепляем кончики клеем и привязываем ленточку. Готово.

Кстати, не так давно к плетению из лозы приобщился муж Полины, тоже полицейский. Антону удалось сплести корзину для кофейни и получилось очень неплохо. Антон решил не останавливаться на достигнутом и коротает вечера перед телевизором с пользой семейному бюджету. По словам жены, за короткое время муж превзошел ее по технике, и теперь сложные заказы доверяют только ему.

КСТАТИ

На днях в издательстве "Эксмо" вышла книги Полины Майоровой "Когда за окном метель". В "уютной семейной книге для новогоднего настроения" рассказывается, какие новогодние игрушки можно сплести из лозы, как украсить новогодний стол и приготовить оригинальный и вкусный салата "шуба-ролл".

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