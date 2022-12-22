Самые необычные елки в Москве 2022-2023: с грибами, из подушек и транспортная

Елка из мягких игрушек в ГУМе Фото: Алиса ТИТКО

Меньше десяти дней остается до Нового года, а елок в столице становится все больше. На Соборную площадь привезли живую 27-метровую елку, а возле ГУМ-катка – в стиле Гжель. Красивые елочки появились в парках, возле торговых центров. Редакция «КП» посмотрела, какие самые необычные елки установили в столице.

Из мягких подушек

Самые необычные елки установили в ГУМе на Красной площади. Каждый год дизайнеры соревнуются, как удивить москвичей. Это уже 15-я выставка елок, которые нарядили представители Московского театра Олега Табакова, известных телеканалов, футбольных клубов, заводов фарфора и часов.

Одна из самых необычных – елка от программы «Спокойной ночи, малыши!». Для ее изготовления использовали мягкие подушки, полумесяц, а еще узнаваемые герои – Степашка и Хрюша.

- Москвичи и гости города окажутся в сказочном новогоднем лесу и смогут сделать необычные фотографии у зеленых красавиц до середины января 2023 года, — рассказали в администрации ГУМа.

Где: Красная площадь, 3. Ст. метро «Охотный ряд».

Таинственная незнакомка

Лесная красавица появилась в ГУМе на аллее елок. Визуально она похожа на девушку в зеленом платье. Накинула красный плащ с капюшоном и закрыла глаза маскарадной маской. «Девица» разрешает с ней фотографироваться и денег не просит.

Где: Красная площадь, 3. Ст. метро «Охотный ряд».

Таинственная незнакомка в ГУМе Фото: Алиса ТИТКО

Мухоморов нет. Это сыроежки

Сразу две елки украсили грибами на Страстном бульваре. Деревья украсили вход гостиницы «СтандАрт».

- Мы установили елки на бархатные бордовые подиумы, подобрали в тон шары, - рассказала администратор.

- А какие это грибы?

- Мухоморов нет. Это сыроежки. Все обращают внимание. Раньше елки украшали мандаринами, яблоками, конфетами. А почему нельзя грибами?

Где: Страстной бульвар, 2. Ст. метро «Чеховская».

Елка с грибами на Страстном бульваре Фото: Алиса ТИТКО

«Добрые елки» в «Зарядье»

Шесть белоснежных елок установили в холлах павильонов «Зарядья» - три в «Медиацентре», две в «Заповедном посольстве» и одну возле «Ледяной пещеры». Украсили их серебряными шарами.

- Это не простые елки, а «добрые елки». На них желания детей из малообеспеченных семей. Помочь исполнить желание может каждый: для этого нужно снять игрушку, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки, — рассказали в «Зарядье».

Где: Варварка, 6. Ст. метро «Площадь Революции».

Добрые елки в парке «Зарядье». Фото: предоставлено пресс-службой «Зарядье»

Балетная

Возле Большого театра появился арт-объект в виде елки, на верхушке которой хрупкая балерина.

- А мне напоминает свадебный торт, на котором стоит одна девушка. Жених, видимо, сбежал, — обсуждают в соцсетях.

Где: Театральная площадь, 1. Ст. метро «Охотный ряд».

Балетная елка возле Большого театра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Макушкой вверх

Необычный подход к установке елок применили в фудмолле «Депо. Лесная» - свыше 20 новогодних деревьев прикрепили к потолку. Все украсили золотыми гирляндами. Елки расположены над зоной со столиками.

- Поклонники оригинального антуража креатив оценили – кто-то даже взял идею на вооружение и хотят попробовать сделать так дома, — рассказали в «Депо».

Где: улица Лесная, 20 строение 3. Ст. метро «Белорусская».

Елки в «Депо» прикрепили макушками к потолку. Фото: предоставлено пресс-службой «Депо»

Транспортные

В центре Москвы установили пять «транспортных» новогодних елок. Все они украшены в стилистике столичного Дептранса золотые и красные шары, на которых можно увидеть символы наступающего года – котов и зайцев. А также шары с автографами Владимира Машкова и Максима Ликсутова.

Где: возле Новой сцены театра Олега Табакова на Сухаревской площади (Сухаревская площадь, 5), на улице Петровка, дом 38, возле Государственной Третьяковской галереи (Лаврушинский переулок, 10), в Парке Горького (Крымский Вал, 9) и на Киевской площади.

Огненная

На центральной площадке в фудмолле «Депо. Три вокзала» поставили «огненную» елку. Создается впечатление, что она «горит» изнутри. Для яркости елку украсили красными шарами.

Где: Новорязанская улица, 23, строение 1. Ст. метро «Комсомольская».

«Огненная» елка в «Депо. Три вокзала» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авторские куклы

Возле катка в Парке Горького установили трехметровую елочку, которую украсил Казанский государственный институт культуры. Вместо игрушек – аутентичные изделия из кожаной мозаики, золотое шитье и авторские куклы в национальных костюмах Татарстана.

Елка с авторскими куклами. Фото: предоставлено пресс-службой Парка Горького

Где: Крымский Вал, 9. Ст. метро «Октябрьская».

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