Процесс увеличения наледи прекратится только, когда температура станет положительной и ледяной дождь перейдет в обычный Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в снежной столице сменилась за одну ночь - на город 22 декабря обрушился ледяной дождь. Неубранные сугробы стали "плавиться", ледяным панцирем покрылись дороги, тротуары, подходы к метро и трапы к самолетам. Резко изменилась ситуация в московских аэропортах - задерживаются около 50 рейсов, еще 13 отменено. Согласно сервису "Яндекс. Расписание" во Внуково - 11 рейсов задержано, 10 отменено, Домодедово - 23 рейса задержано, 8 отменено, Шереметьево - 13 рейсов задержано, 5 отменено.

- Мы час не могли выйти из самолета. Как сказала стюардесса: "Все обледенело, надо ждать разморозку". Чем-то поливали самолет и только потом нас выпустили, чтобы мы могли спуститься по трапу, — рассказала Татьяна, пассажирка рейса из Мурманска в Москву.

Из-за гололеда на внешней стороне 52-го км МКАД столкнулись три автомобиля. Остановилось движение трамваев на проспекте Мира, а также на Волочаевской и Тихвинской улице. Спустя несколько часов трамваи снова поехали. Однако в столичном Дептрансе предупредили, что из-за гололеда возможны локальные задержки трамваев - придется оперативно менять маршруты.

Москвичи, которые выходили на работу около 6-7 утра уже пожаловались на дождь, что под ногами вода, а под ней лед. Еще и с крыш падают сосульки.

- Скользко. Резиновые сапоги не надевайте - еще быстрее можно упасть, под водой лед. Лучше побыть дома в этот день, — рассказал москвич Артем.

Ледяной панцирь сковал движение на дорогах, к вечеру ожидаются пробки до 9 баллов. В столичном Департаменте транспорта рассказали, что утром 22 декабря наблюдается сложное движение - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Не советуют ехать по направлению в центр на Ярославском и Дмитровском шоссе, Волгоградском проспекте, МКАД в районе улицы Верхние Поля.

- В вечерний час пик для поездок по лучше пользоваться общественным транспортом, а с помощью приложения «Московский транспорт» вы всегда можете построить мультимодальные маршруты, смотреть прибытие транспорта и не только, — сказали в ведомстве.

Оттепель будет держаться несколько дней - до конца недели показания термометров будут колебаться от +1 до +2 градусов. Синоптики обещают, что обледеневших окон и машин ждать не стоит. На улице будет осенняя морось, а образовавшийся лед быстро растает.

- Процесс увеличения наледи прекратится только, когда температура станет положительной и ледяной дождь перейдет в обычный, — рассказали в метеобюро "Фобос".

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