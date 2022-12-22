Медленно задыхался под снегом: раскрыто, как упавший с крыши сугроб убил 13-летнего подростка в Подмосковье

Родные перетащили школьника в дом, вызвали скорую помощь. Приехавшие медики пытались реанимировать мальчика, но он все-таки скончался. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

13-летний школьник стал жертвой упавшего с крыши снега в Подмосковье. Не куска льда, не сосульки - снега! ЧП произошло вечером в среду на территории элитного коттеджного поселка под Красногорском.

- Подросток около 16:00 вывел собаку прогуляться по двору, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Дома в этот момент были его старший брат и мать. Родные решили, что школьник ушел гулять с псом по поселку. Около 18:30 женщина вышла на улицу, чтобы съездить в магазин за продуктами и увидела засыпанного снегом сына - торчала только нижняя часть ног...

Как стало известно KP.RU, частный дом, с крыши которого рухнул массив снега - трехэтажный.

Родные перетащили школьника в дом, вызвали скорую помощь. Приехавшие медики пытались реанимировать мальчика, но он все-таки скончался.

- На подростка упало такое количество снега, что он просто не смог выбраться. Задохнулся, — сообщил источник.

Но как такое возможно, чтоб упавший с относительно небольшой высоты (три этажа) снег стал причиной гибели человека?

Для начала - почему вообще снег упал именно в это время? Ведь переход в плюсовую температуру произошел в столичном регионе гораздо позже, уже ночью.

- В 18:00 метеостанции в Красногорске и Тушине фиксировали температуру в -3 градуса, — рассказала KP.RU ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. - Но тут нужно учитывать, что крыша, которая греется от дома, теплее. И нижний слой лежащего на ней снега подтаивает. Вероятно, снег стал сползать с крыши под собственной тяжестью. На вечер вчерашнего дня в Красногорске и Тушине фиксировали высоту сугробов до 35 сантиметров. Пусть на более теплой крыше чуть ниже - 30 см. Но умножьте это на площадь снега, которая сорвалась с крыши.

Получается, на школьника могли внезапно упасть несколько кубометров снега.

- Чистая физика, — объясняет KP.RU эксперт по выживанию в дикой природе Михаил Ярин. - Во время падения кинетическая энергия переходит в потенциальную - снег летит с крыши, за эти доли секунды немного разогревается, становится мокрым и вдруг резко тормозит. Получается такая мокрая лавина, из которой очень сложно выбраться.

Ярин отмечает: из-за внезапности падения снега внутри сугроба даже не успел образоваться воздушный мешок.

- У альпиниста, когда он понимает, что идет лавина, есть хотя бы есть несколько секунд. По правилам нужно закрыть лицо, нос, кулаками, чтобы когда масса снега остановится, у тебя была «подушка». А тут времени у парня не было. Поэтому, скорее всего, асфиксия...

- И все равно непонятно. Можно допустить, что смертельно опасно, если куча снега летит с 16 этажа, при падении набирая силу. А тут всего третий этаж.

- Да неважно в данном случае было, какая высота. Так и с трех метров может прилететь. Массив мокрого снега сбил парня с ног и он не сумел из него выбраться.

- И как обезопаситься от подобных случаев при падении снега с крыши собственного же частного дома? После каждого снегопада лезть их чистить?

- Возможно, на этой крыше не было элементарных средств безопасности. Многие ставят на такие случаи снегозадержатели. (Длинные трубы крепятся поперек кровли, не давая снегу упасть, - Авт.). К сожалению, здесь произошел жуткий несчастный случай.

Как стало известно, погибший школьник был сыном бывшего совладельца «Алтайэнергобанка» (банк был лишен лицензии в 2016 году). Мужчина уже несколько лет живет с другой семьей, эмигрировал в США.

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