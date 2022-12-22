В Московском метеобюро раскрыли причины ледяных дождей в декабре 2022: Повторится ли катаклизм

Всю ночь со среды на четверг шёл мокрый снег, дождь, переохлаждённый дождь и ледяной дождь, сменяя друг друга Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Москву 22 декабря обрушился ледяной дождь, причём уже не первый нынешней зимой. Москвичи, рано утром вышедшие их дома, вместо ступенек подъезда обнаружили ледяную горку, а вместо тротуаров - невероятно скользкий каток. Гололёд нарушил работу столичных аэропортов, движение «Аэроэкспрессов» и трамваев, несладко пришлось автомобилистам.

Всю ночь со среды на четверг шёл мокрый снег, дождь, переохлаждённый дождь и ледяной дождь, сменяя друг друга по мере движения тёплого атмосферного фронта (вечером 21 декабря было -3, а утром 22 декабря уже +1,5). Осадки стали причиной гололеда, то есть образования ледяной корки на дорогах, деревьях, машинах. Сильнее всего заледенел восток Подмосковья, там толщина ледяного панциря достигла 6 мм. В Тушине 4 мм, в районе ВДНХ, Волоколамске и Наро-Фоминске 3 мм, в Коломне и Клину 2 мм.

Досталось не только столице - ледяные дожди минувшей ночью накрыли огромную территорию, от Воронежской и Тамбовской областей на юге до Тверской и Ярославской, Вологодской и Архангельской областей на севере.

Что происходит? Почему в декабре 2022 ледяные дожди зачастили? Вопрос о том, почему вообще в декабре дождь, а не снег, в эпоху глобального потепления можно считать риторическим.

Разобраться в атмосферных катаклизмах «КП» помогла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В Московской области в декабре случилось два ледяных дождя. Причём первый прошёл по касательной, задев лишь часть области, а нынешний накрыл уже всю столицу и Подмосковье. Но если говорить о соседних регионах и тем более всей Европейской части России, ледяных дождей было намного больше - просто не всегда они проходили через Москву.

- Многие москвичи хорошо помнят ледяной дождь 2010 года - тогда случился настоящий коллапс в «Домодедово», множество деревьев рухнули под тяжестью льда. Ледяной дождь воспринимался как нечто экстраординарное и небывалое. Сейчас - несколько за месяц!

- Дело в том, что в декабре 2022 года на Европейскую часть России выходит много южных циклонов, тёплых и насыщенных влагой, именно с ними связана самая большая опасность образования ледяных дождей. Хотя 22 декабря виновником стал не южный, атлантический циклон. Так тоже бывает.

Как развивался процесс? В начале недели в Москве было довольно морозно. Деревья, здания, машины, разные металлические конструкции холодные, температура у них отрицательная. А тут пришёл тёплый атмосферный фронт циклона с осадками. Дождь и мокрый снег прилипали к холодным поверхностям и замерзали, образуя ледяную корку. Вы, наверное, заметили: особенно скользко было там, где дороги хорошо очищены от снега, до асфальта. На вымороженный асфальт падал дождь и моментально замерзал. Это гололёд. А ледяной дождь - это когда с неба падают капсулы льда, внутри которых вода. Минувшей ночью было и то, и другое. Но в принципе причиной гололеда могут быть и давние вилы осадков.

В чем разница с 2010 годом: сейчас очень быстро потеплело, в течение нескольких часов. При плюсовой температуре ледяная корка растаяла. И, к счастью, повторения коллапса не случилось, хотя неприятностей ледяной дождь доставил достаточно.

- А что нас дальше ждёт?

- А дальше - гололедица! - продолжает скользкую тему Татьяна Позднякова. - В пятницу и субботу оттепель, круглые сутки +2…+3 градуса. На дорогах - лужи и снежная каша. В воскресенье, 26 декабря, подморозит до -4…-6 градусов. В ночь на понедельник, по расчётам Гидрометцентра России, до -14, днём -5…-10. Все, что растаяло, замёрзнет. И это уже сильная гололедица (а не гололёд). В воскресенье будет очень скользко!

Но есть и хорошие новости. В январе и тем более в феврале риск ледяных дождей меньше, чем в декабре:

- Это связано с температурой морей и океанов, откуда к нам приходят циклоны, — рассуждает наш эксперт. - Чем теплее вода, тем мощнее атмосферные вихри и их тёплые фронты, с которыми связаны ледяные дожди. В декабре моря теплее, к январю остывают.

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