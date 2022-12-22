Максим Ликсутов назвал цвет кроссовера «Москвич-3», который купит для себя

Ориентировочная стоимость новой машины будет от 1 970 000 рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице к 2023 году планируют выпустить 50 тысяч кроссоверов "Москвич". Рынок сбыта, как рассказал kp.ru глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, будет. Частично готовы обновить автопарки сервисов каршеринга, хотят купить обычные москвичи и сотрудники корпоративных предприятий.

- Я куплю себе машину "Москвич", точно не красного цвета. Куплю белого цвета, — сказал Максим Ликсутов.

- А какой спрос на машины у москвичей, в правительстве Москвы?

- Огромное количество заявок. Дилеры верят в "Москвич", думаю, что проблем с реализацией не будет. Машины хотят купить и таксисты, и сервисы каршеринга.

Заинтересован в машинах столичный Центр организации дорожного движения - в планах обновить "парконы" с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris. Сотрудники правительства Москвы также готовы пересесть в кроссовер "Москвич", чтобы совершать ежедневные рабочие поездки.

- Знаю, что в ЦОДД готовы заменить свои машины на "Москвич". Машина достойная, пока мы видели только с двигателем внутреннего сгорания, по-моему, с понедельника уже можно будет купить машину электрическую, — рассказал Максим Ликсутов.

Напомним, продажей и обслуживанием автомобилей "Москвич" будут заниматься 11 дилерских центров. Новый городской кроссовер впервые в конце 2022 года сошел с конвейера возрожденного производства завода "Москвич" в пяти цветах (белый, черный, красный, серый и голубой). Ориентировочная стоимость новой машины будет от 1 970 000 рублей.

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