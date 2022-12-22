Максим Ликсутов: Откроем первую в России станцию метро в аэропорту

"Внуково" будет первая станция в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва готовится к открытию Большой кольцевой линии, а также три новых станций Люблинско-Дмитровской линии и во Внуково - Солнцевская линия метро будет продлена, в состав ее нового участка войдут две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Всего 9–14 станций запланировано открыть в 2023 году.

Комфортнее добираться до дома и работы станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей области и миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".

- "Внуково" будет первая станция в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала, — рассказал Максим Ликсутов.

Самым грандиозным станет открытие Большой кольцевой линии. На нее отправят новые поезда "Москва 2020", так как они самые модернизированные, имеют самую высокую вместимость. После полного запуска, который ожидается в феврале-марте 2023 года, поездки по Москве улучшатся для 3,3 млн людей.

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По словам мэра столицы, Большая кольцевая линия станет инфраструктурным каркасом для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. (подробнее)