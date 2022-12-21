Собянин: завершение строительства БКЛ станет главным событием для транспорта Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием для транспорта Москвы. По словам мэра столицы, Большая кольцевая линия станет инфраструктурным каркасом для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Об этом сообщается на официальномс сайте главы Москвы.

В ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме Сергей Собянин отметил, что 2023 год станет беспрецедентным в мировой практике развития городских транспортных систем.

В столице завершат строительство БКЛ. Также метро появится во Внуково, Лианозово, Дмитровском и Северном. Кроме того, откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4 и введут в эксплуатацию южный участок Московского скоростного диаметра. Планируется запуск регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке на электросудах.

Также ранее KP.RU писал, что благодаря открытию трех станций БКЛ 250 тыс. жителей получат новое метро рядом с домом. Всего в 2023 году откроют 9 станций новой линии.