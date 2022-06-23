Девять станций БКЛ откроют в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском метрополитене в 2023 году планируют открыть девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Улучшится транспортная доступность почти для одного миллиона жителей девяти районов города, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В следующем году должны заработать станции «Варшавская» и «Каширская», которые в настоящий момент находятся на реконструкции. Также для пассажиров станут доступны станции БКЛ «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».

Большая кольцевая линия метро пройдет через 34 района Москвы, где проживают порядка 3,3 миллионов горожан. Сейчас открыты 22 станции БКЛ из 31.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после открытия последних станций жители столицы смогут экономить до 45 минут в пути. При этом линии подземки разгрузятся до 25%.

Ранее KP.RU сообщал, что еще 24 станции метро откроют в Новой Москве к 2032 году. . Сейчас в ТиНАО действует восемь станций подземки.