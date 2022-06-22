Еще 24 станции метро откроют в Новой Москве к 2032 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 24 станции метрополитена планируют открыть к 2032 году в Новой Москве. Сейчас в ТиНАО действует восемь станций подземки, сообщает РИА со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

По его словам, в ближайшие два года на территории ТиНАО построят семь станций метро, а к 2027 году - еще шесть. Через десять лет в Новой Москве должны заработать 24 новых станции подземки.

Ранее KP.RU сообщал, что еще десять станций МЦД откроют в Москве в 2022 году. Шесть из них находятся в Москве, а одна - в Подмосковье.