Десять станций МЦД откроют в Москве в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2022 года в столичном регионе откроют семь станций Московских центральных диаметров, сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Шесть из них будут располагаться в Москве, одна - в Подмосковье. С учетом трех уже запущенных станций в текущем году карта общественного транспорта столицы пополнится 10 новыми и реконструированными остановками МЦД.

В частности, Очаково превратится из старой платформы в комфортный небольшой вокзал с двумя островными платформами, укрытыми навесом. В вестибюле для удобства пассажиров смонтируют эскалаторы и поставят лифты. Пока работы здесь находятся на стадии монтажа основных конструкций вестибюля и платформ.

Похожим образом преображается и станция Мещерская на западе столицы, однако здесь вестибюль будет подземным. Выходы построят в направлении поселка Мещерский, улицы Матросова в Вострякове, нового ЖК «Мещерский лес» и станции метро «Говорово». Подземный вестибюль появится и на станции Переделкино.

Подмосковная станция Лесной городок обзаведется мини-вокзалом. Вестибюль смонтируют под землей.

В состав крупного транспортно-пересадочного узла войдет новая станция МЦД Марьина Роща. Здесь можно будет сесть не только на поезда МЦД-2 и МЦД-4, но и на составы, курсирующие по БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии метро.

Станция Тимирязевская после реконструкции обзаведется пересадкой на одноименную станцию серой ветки метро. Тут уже возвели подземный вестибюль, в котором есть даже зал ожидания, и обновили платформы. Сейчас достраивают тот сегмент, который свяжет станцию с подземкой.

Наконец, в 2022 году достроят транспортно-пересадочный узел Окружная. Он свяжет МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию столичной подземки.

Ранее уже были введены в эксплуатацию станции МЦД-4 Минская и Толстопальцево, а также станция МЦД-2 Печатники, об открытии которой сообщал KP.RU.