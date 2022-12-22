Максим Ликсутов: Вернем возможность оплачивать проезд с помощью смартфона в 2023 году

Глава Департамента транспорта Москвы о новинках цифровых сервисов Фото: Иван МАКЕЕВ

О запуске новых цифровых сервисов и возможность оплачивать проезд с помощью смартфона в 2023 году рассказал на итоговой пресс-конференции глава Департамента транспорта Москвы.

- В первой половине 2023 года и в наземном транспорте столицы можно будет оплачивать проезд с помощью смартфона — там тоже заработает Система быстрых платежей, — сказал Максим Ликсутов.

Не нужны будут ни банковские, ни транспортные карты, достаточно подключения к мобильному интернету. Для этого пассажиру надо будет один раз оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы" и смартфоном считать QR-код, который появится на валидаторе.

Также на всех турникетах метро в 2023 году заработает Система быстрых платежей. Оформить подписку на СБП можно будет через приложение "Метро Москвы". Кроме того, в следующем году через Систему быстрых платежей можно будет приобретать билеты на "Тройку" прямо в приложении "Метро Москвы".

Еще одна новинка 2023 года - появится возможность внедрить привязку к биометрии социальных карт, в том числе обучающихся. Опция станет доступна после обновления приложения "Метро Москвы". Летом пассажиры смогут активировать удаленное пополнение «Тройки» прямо на турникете метро.

- Не нужно будет больше подходить к "желтым" терминалам и прикладывать карту к "ридеру", — уточнил Максим Ликсутов.

Виртуальная "Тройка" на базе российских технологий появится в 2023 году. Цифровой аналог можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и на нее покупать билеты.

О диаметрах МЦД-3 и МЦД-4

Рельсовый каркас Москвы активно развивается, с начала 2011 года он увеличился почти в два раза. Стоит отметить, что и количество станций выросло со 182 до 342. Рост пользования МЦД возрос в два раза.

- Диаметры МЦД-3 и МЦД-4 планируем запустить по плану в 2023 году. По нашим предположениям, они разгрузят линии метро на 15%, — сказал Максим Ликсутов.

Общая протяженность коридоров МЦД-3 и МЦД-4 составит 171 км с 80 станциями. Они пройдут через 42 района Москвы.

До конца 2022 года откроется отреставрированная станция Переделкино. Обновленная станция превратится в пригородный вокзал и станет важной частью МЦД-4.

Об электробусах и метро

В 2023 году в столице планируют запустить еще около 30 электробусных маршрутов. Для этого город закупит еще по 500 современных электробусов в 2023 и 2024 году.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о планах города запустить Большую кольцевую линию метро, а также три новых станций Люблинско-Дмитровской линии и две во Внуково. Всего 9–14 станций запланировано открыть в 2023 году.

Об аренде велосипедов

В следующем сезоне количество велосипедов в городском прокате увеличится до 10 000. Станет больше и бесстанционных электровелосипедов - 3000 новых. В городе установят около 2700 дополнительных велопарковок.

Новые парковки

В Москве добавили 5000 машиномест на городских улицах в 2022 году. Новые места, как объяснили в Департаменте транспорта, появились за счет введения одностороннего движения.

Новая схема трамвайных маршрутов

В 2023 году москвичам станет удобнее планировать пересадки и выбирать маршруты до работы или дома.

Внутри подвижного состава установят единые экранные формы и обновят навигацию на остановках трамвая в едином стандарте.

- К тому же к концу 2023 года трамвайный парк будет обновлен на 100%, — сказал Максим Ликсутов.

Первая в России станция метро в аэропорту

Москва готовится к открытию Большой кольцевой линии, а также три новых станций Люблинско-Дмитровской линии и во Внуково - Солнцевская линия метро будет продлена, в состав ее нового участка войдут две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Всего 9–14 станций запланировано открыть в 2023 году.

Комфортнее добираться до дома и работы станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей области и миллионов пассажиров аэропорта "Внуково".

- "Внуково" будет первая станция в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала, — рассказал Максим Ликсутов.

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