Колесо обозрения «Солнце Москвы» будет работать в новогоднюю ночь

Колесо обозрения «Солнце Москвы». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи смогут встретить Новый год на высоте 140 метров – на колесе обозрения «Солнце Москвы» возле ВДНХ. Поездка по обычному билету обойдется 1350 рублей. Одновременно за один оборот смогут прокатиться 450 человек – 18 минут 40 секунд. За час на колесе смогут прокатиться 1435 человек.

- В новогоднюю ночь аттракцион будет работать до 3.00. В кабинках будет температура около 20 градусов, — рассказали kp.ru в пресс-службе колеса обозрения.

Желающие также смогут забронировать отдельную кабинку в ночь с 31 декабря на 1 января – 29 900 рублей (с обычным полом), 32 900 рублей (с прозрачным полом). В них можно встретить Новый год с семьей, друзьями или коллегами.

Конкретно

Как будет работать колесо обозрения в новогодние дни:

- 30 декабря - 12.00-22.00, 31 декабря – 10.00-3.00,

- 1 января – 12.00-22.00, 2 января – 10.00-22.00,

- с 3 по 8 января – 10.00-22.00.

Кстати

Концерты «Зима на Солнце»

Бесплатные живые концерты пройдут 24 декабря, 2, 3 и 4 января с 18.00 до 20.00. Вход свободный, без регистрации.

- Также в новогодние дни, с 24 декабря по 8 января, запланированы встречи с Дедом Морозом, — рассказали в пресс-службе колеса обозрения.

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