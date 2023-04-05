В Москве заработал чат-бот по вопросам записи на военную службу по контракту

Москвичи, собирающиеся записаться в ряды вооруженных сил, приходят в единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве с 4 апреля заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram поможет получить полную информацию об условиях заключения контрактов, льготах и выплатах, а также ответит на все интересующие вопросы.

Москвичи, собирающиеся записаться в ряды Вооруженных сил, приходят в единый пункт отбора на военную службу. На днях он открылся по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Работа в пункте организована по принципу «одного окна»: здесь можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить все необходимые документы. Сориентироваться посетителям помогают волонтеры. По словам одного из добровольцев, в здании работает электронная очередь, поэтому все организовано четко и без длительного ожидания. Сначала кандидату нужно получить талон с номером в очереди и заполнить специальную анкету. Затем будущий военнослужащий проходит осмотр медицинской комиссии и выполняет психологический тест.

«Я сюда пришел уже второй раз, первый раз я отбыл на службу с августа по февраль, - рассказал один из посетителей пункта. - Сейчас я снова решил отправиться туда и отдать свой долг Родине, потому что мы должны победить.

Еще один кандидат уже побывал в Донецке. Теперь он решил пойти служить по контракту и вернуться в зону спецоперации.

Посетителям пункта помогают волонтеры. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед. В будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00. Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117. Обо всех положенных военнослужащим и членам их семей выплатам и льготам также можно прочитать на московском портале contract.mos.ru.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал, кто может записаться на военную службу по контракту. Главное условие – подходить по возрасту: в контрактники берут граждан от 18 до 60 лет. Образование и опыт работы значения не имеют, но если у кандидата имеются какие-то полезные для службы навыки, они обязательно будут учитываться и использоваться в Вооруженных силах. Место жительства кандидата также не важно: записаться на службу могут и жители столицы, и приезжие из других регионов России и даже из других стран.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы. Учитываться этот факт не будет, нужно желание потенциального кандидата. Предусмотрена и такая опция для тех, кто не граждане Российской Федерации, из ближнего зарубежья, мы тоже этих кандидатов будет рассматривать и предлагать им военную службу по контракту», - сообщил Максим Локтев.

Срок прохождения военной службы по контракту, по словам главного военкома, будет определяться индивидуально для каждого кандидата. Минимальный срок составляет 11 месяцев.