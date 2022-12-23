Собянин открыл горнолыжный комплекс и эскалаторную галерею на Воробьевых горах

На открытие отреставрированного горнолыжного комплекса «Воробьевы горы» приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессиональные склоны для катания на лыжах и сноуборде открыли 23 декабря на Воробьевых горах. Они расположены возле знаменитой смотровой площадки рядом с МГУ. На открытие отреставрированного горнолыжного комплекса «Воробьевы горы» приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Немного не лыжная погода, но надеюсь, что через день-два она наладится и будет то, что надо, - сказал Сергей Собянин. – Спортивный горнолыжный комплекс завершен, была проведена большая работа по склонам, инженерная работа. Многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается. Думаю, что в ближайшее время здесь можно будет проводить соревнования.

Профессиональные склоны для катания на лыжах и сноуборде открыли 23 декабря на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обновили горнолыжные трассы

Воробьевы горы приспособили под катания на лыжах более века назад. Тогда создали первые трассы, обустроили тренировочную базу горнолыжников, многие знаменитые советские спортсмены оттачивали свое мастерство именно здесь. Первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина прошел в 1935 году. Но в 80-х годах комплекс пришел в упадок – кресельный подъемник и трамплины перестали отвечать требованиям безопасности.

Для возобновления катания на лыжах пришлось сделать комплексную реставрацию: сформировать склон, обновить кресельную канатную дорогу длиной 320 метров (теперь она сможет провозить 1000 человек в час). Работы велись с 2017 года, к чемпионату мира по футболу в 2018 году была открыта канатная дорога через Москва-реку.

- Работы по оснежению склонов мы начали в ночь на 17 ноября. Для этого были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивали воду с холодным воздухом и превращали ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег. Для освежения потребовалось более 70 тысяч кубометров снега. Теперь кататься могут не только профессиональные спортсмены, но и москвичи - любители горных лыж и сноуборда, - рассказали в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы».

Они расположены возле знаменитой смотровой площадки рядом с МГУ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Были созданы три горнолыжные трассы - 200, 254 (с учетом оснежения – 290) и 333 метров. А также лыжный трамплин К-40 (К-20) с совмещенным столом приземления и судейской башней, кресельная канатная дорога - 290 метров, сноуборд-парка - 178 метров, детский склон с бугельным подъемником - 70 метров. Для спортсменов и любителей создали зоны отдыха «Альпийская деревня».

- Есть и для детей специальная трасса и для сноубордистов. Есть отдельные подъемники горнолыжные и канатная дорога, а также помещения для аренды лыж, для тренеров, для команд все оборудовано. Думаю, что это будет одно из популярных мест Москвы, - сказал Сергей Собянин.

Спортсмены обратились к мэру Москвы за помощью, чтобы присвоить имена склонам - сейчас у них есть только номера. Сергей Собянин поддержал идею опубликовать голосование на сайте «Активный гражданин».

Спортивный комплекс продолжает создание тренировочных школ, планируется к открытию экстрим-парк и веревочный парк, роллердром (каток), санная трасса и тюбинговая горка. В ближайшее время будет создана Аллея спортивной славы и выполнено дополнительное благоустройство Воробьевской набережной.

В этот же день открылась историческая эскалаторная галерея на Воробьевых горах, которая почти 40 лет простояла закрытой из-за технических причин и неправильного проектирования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эскалаторная галерея будет бесплатной

В этот же день открылась историческая эскалаторная галерея на Воробьевых горах, которая почти 40 лет простояла закрытой из-за технических причин и неправильного проектирования.

- Мы полностью ее восстановили. Теперь от станции «Воробьевы горы» до горнолыжного комплекса пройти несколько минут пешком, - рассказал Сергей Собянин.

Восстановить ее решили по просьбе москвичей, которые помнили, как было удобно добираться до смотровой площадки, в МГУ и Дворец пионеров. Кто-то помнит ее по фрагменту в фильме «Дорога к морю» и «Подсолнухи».

Это был сложный проект по восстановлению эскалаторной галереи – почти сопоставим со строительством новой станции метро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но после смещения грунтов и трещин в 1983 году ее закрыли. Это был сложный проект по восстановлению эскалаторной галереи – почти сопоставим со строительством новой станции метро.

Эскалаторная галерея будет работать бесплатно для москвичей и гостей города. Нижний вестибюль расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьевы горы», верхний вестибюль выходит к улице Косыгина.

- На крыше верхнего вестибюля появилась смотровая площадка с отличным видом на Москву-реку, стадион «Лужники» и даже центр столицы. Также здесь работают сувенирный магазин, вендинговые аппараты, стойка «Живого общения» и ресторан с панорамным видом, который до февраля 2023 года будет работать в тестовом режиме – здесь можно купить готовые блюда, - рассказали в мэрии Москвы.

Прилегающую территорию благоустроят - уложат плитку, установят скамейки и уличные фонари.

Эскалаторная галерея будет работать бесплатно для москвичей и гостей города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только цифры

Эскалаторная галерея сократила время в пути

- продолжительность поездки составляет примерно 1,5 минуты,

- путь для студентов и преподавателей МГУ им. Ломоносова сократился почти в три раза – с 40 до 15 минут,

- для посетителей смотровой площадки, канатной дороги и горнолыжного комплекса в два раза – с 22 до 11 минут,

- для учащихся и сотрудников Дворца пионеров путь от метро стал быстрее в три раза – не 22, а всего 6 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колесо обозрения «Солнце Москвы» будет работать в новогоднюю ночь

Москвичи смогут встретить Новый год на высоте 140 метров – на колесе обозрения «Солнце Москвы» возле ВДНХ. Поездка по обычному билету обойдется 1350 рублей. Одновременно за один оборот смогут прокатиться 450 человек – 18 минут 40 секунд. За час на колесе смогут прокатиться 1435 человек (подробнее)