Мороз, мощный снегопад и новая оттепель: Гидрометцентр удивил прогнозом погоды в Москве на Новый год 2023

В оставшуюся до Нового года неделю москвичей тоже ждет странная и крайне изменчивая погода Фото: REUTERS

Декабрь 2022 и так уже отметился множеством погодных аномалий: рекордные снегопады, ледяные дожди, моментальные потепления и похолодания на 20 градусов сразу, самое большое количество осадков за месяц с начала века…

В оставшуюся до Нового года неделю москвичей тоже ждёт странная и крайне изменчивая погода - в этом прогнозе единодушны синоптики Гидрометцентра России и центра «Фобос».

В начале недели - резкое похолодание. В ночь на понедельник, 26 декабря, в Подмосковье подморозит до -13 градусов, в мегаполисе до -11. Днём в понедельник тоже морозно, -5…-10, бесснежно и безветренно. Есть шанс, что сквозь облака проглянет солнце.

Во вторник, 27 декабря, ночью до -12 (по расчётам «Фобос», на севере и востоке Московской области может подморозить даже до -20). Днём потеплеет до 0…-5 градусов. Начнётся снег, закружит метель.

В среду, 28 декабря, на столицу и область обрушится очередной мощный снегопад. Сильный снег и метель ожидаются в течение всех суток. Ночная температура -1….-3 градуса, днём оттепель, -1…+1.

В четверг, 29 декабря, ночью до -8 градусов, и по-прежнему снег. Днём температура повысится до +2 градусов, пройдёт небольшой мокрый снег или снег с дождём.

В пятницу, 30 декабря, оттепель уже круглые сутки: ночью -4…+1, днём до +3. Пасмурно, промозгло, с небольшими осадками - это может быть и снег, и мокрый снег, и снег с дождём, и дождь.

В субботу, 31 декабря, москвичи будут готовиться к празднику при совсем не зимней погода за окном. Потеплеет до +4 градусов!

В новогоднюю ночь все же обойдётся без оттепели, обещают метеорологи центра «Фобос». Похолодает до 0…-5 градусов, начнётся снег. Но есть опасность: будет очень скользко, так как образовавшиеся накануне лужи замёрзнут и превратят дворы и улицы в катки. Если пойдёте гулять и поздравлять знакомым с 2023-м годом, будьте очень осторожны!

Такая же погода ожидается и 1 января.

КСТАТИ

Рекордно тёплым день 31 декабря был в Москве почти сто лет назад, в 1925 году. +5,1 градуса! А ведь тогда о глобальном потеплении даже не слышали.

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