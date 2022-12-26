Новогоднюю Москву зальет: Синоптики предупредили об аномальной погоде в Москве до конца 2022 года

Синоптик Позднякова рассказала об аномальных дождях в Москве в последнюю неделю 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Понедельник, 26 декабря, — единственный день с нормальной зимней погодой на этой неделе. То есть до конца 2022 года! Дальше - сплошные аномалии. Туман, очередной снегопад, дождь и новая оттепель.

- В понедельник в Москве порядка -3…-5 градусов, для конца декабря такая температура даже выше нормы. А вот предстоящая ночь будет морозной, в Подмосковье до -10, — рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро и ведущий специалист информационного портала «Метеоновости». - Со вторника погоду будут определять атмосферные фронты очень мощного атлантического циклона. Он разделится на несколько ядер, и эти мелкие циклоны будут проходить через столичный регион. Атмосферное давление во вторник резко понизится, это неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей, как гипотоников, так и гипертоников.

Во вторник начнётся снег, ветер усилится до 11 - 12 м/сек. Говорить о метели я бы не стала. Как правило, метель у нас наблюдается при более сильном ветре. Возможно, будет поземка, переметание снега, но не сильная метель. Сильный снег ожидается в ночь на среду, когда через Московскую область пройдёт теплый атмосферный фронт.

По расчётам синоптиков, после этого снегопада месячная декабрьская норма по осадкам в Москве будет выполнена на 200%! То есть снега и дождя нам за первый месяц зимы досталось вдвое больше, чем обычно. А за ближайшие два дня, 27 и 28 декабря, выпадет 6 - 9 мм осадков.

Сугробы вырастут до 25 см, прогнозируют метеорологи центра «Фобос». Впрочем, совсем скоро они снова начнут таять.

- Температура повысится. Если днем во вторник у нас порядка -1…-3 градусов, то уже в ночь на среду и днем в среду будет около ноля или даже слабоположительная температура, — продолжает Татьяна Позднякова. - И, к сожалению, такая неустойчивая погода, с оттепелью, и уже не просто со снегом, а даже с осадками, ожидается в конце недели, 30 и 31 декабря. Когда мы говорим «осадки», это значит, что будет мокрый снег, который чередуется с дождем. Осадко будут небольшими. Они не испортят нам настроение. Но красивого белого снега под Новый год, к сожалению, ждать не приходится.

В пятницу и субботу, 30 и 31 декабря, в Москве до +2 градусов.

Специалисты центра «Фобос» предупреждают ещё об одной напасти - с четверга и до конца года в Москве и области возможны туманы и густые дымки, видимость на дорогах ухудшится до 3 - 4 км.

- Я думаю, большинство столичных автомобилистов уже привыкли к такой видимости, - успокаивает Татьяна Позднякова. - Густые дымки, уменьшающие видимость, были во влажном воздухе и в предыдущие дни.

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