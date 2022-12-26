На будущем МЦД-4 открылся пригородный вокзал Переделкино

Наступающий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают расширяться. Столица готовится к запуску в 2023 году еще двух маршрутов - МЦД-3 и МЦД-4. Сегодня, 26 декабря, на будущем четвёртом диаметре мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), а также вторую пассажирскую платформу и вторую очередь пассажирского вестибюля железнодорожной станции «Минская».

«Мы сегодня подводим итоги по обустройству Московского транспортного узла и, как всегда, традиция у нас, подписываем график на следующий год, — сказал Собянин. - 2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие».

Мэр отметил, что наступающий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения.

Сегодня Сергей Собянин и Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В столичном узле будут введены два огромных мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, — сообщил Собянин. - То есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта и сделает его комфортнее как для жителей Подмосковья, так и для москвичей».

Мэр поблагодарил за поддержку проекта президента РФ Владимира Путина, правительство России и Российские железные дороги.

Сегодня Сергей Собянин и Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. В него входят запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на МЦД. Как уточнил глава РЖД, в этом году удалось сократить сроки строительства и внедрить технологии российского производства.

На будущем МЦД-4 открылся пригородный вокзал Переделкино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Станция «Переделкино» будущего МЦД-4 находится за МКАД в районе Ново-Переделкино - между станциями «Мичуринец» и «Солнечная» Киевского направления МЖД.

Общая площадь станции - 6,4 тысячи квадратных метров. На ней разместились:

- две новые островные платформы;

- подземный пассажирский вестибюль с выходами к Лукинской улице и 7-й улице Лазенки;

- 4 эскалатора и 3 лифта для пожилых людей, мам с колясками, инвалидов.

Кроме того, соседнюю остановку городских автобусов перенесли на 50 метров ближе к станции, а также поставили дополнительную остановку со стороны 6-й улицы Лазенки.

Станцию «Минская» построили на перегоне между станциями «Матвеевская» и «Поклонная» Киевского направления МЖД - будущего МЦД-4.

Столица готовится к запуску в 2023 году еще двух маршрутов - МЦД-3 и МЦД-4 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общая площадь станционного комплекса - 7,4 тысячи квадратных метров. Ранее здесь появились островная платформа длиной 270 метров с навесом, пассажирский терминал. Сейчас к ним добавилась вторая островная платформа.

«В начале 2023 года планируется открыть две станции МЦД-4, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - На одной из них, Очаково, завершается монтаж фасадных систем, а также отделка и пусконаладка. Реконструкция выполнена на 84 %. В такой же степени готовности находится станция Лесной городок».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция станции «Переделкино»:

- ускорила поездки по городу для жителей района Ново-Переделкино и поселения Внуковское, в которых живут сегодня в целом более 138 тысяч человек;

- увеличит к 2025 году ежедневный пассажиропоток станции почти в 3,5 раза - с 2,7 тысячи до 9,2 тысячи человек.

Новая станция «Минская»:

- сделает комфортнее поездки для более чем 340 тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово, из которых 15 тысяч человек живут рядом с этой платформой.

К 2025 году ежедневный пассажиропоток станции «Минская» может вырасти почти в пять раз - с 0,7 тысячи до 3,2 тысячи человек.

Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции пригородный вокзал «Переделкино» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА «КП»

Маршрут МЦД-4 «Киевско-Горьковский»:

- длина - 86 километров, 39 остановочных пунктов;

- конечные станции - «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД;

- пересадки из метро откроются на 18 станциях диаметра;

- интервал движения поездов до 5 - 5,5 минут в часы пик.

Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тысяч человек, что на 84% больше нынешних цифр. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки.

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